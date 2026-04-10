לכמה מהסלבס הכי גדולים בעולם כבר לא מספיקה וילה מאובטחת בהוליווד הילס, הם צריכים אי פרטי משלהם, הרחק מהמצלמות, לפעמים בלי גישה לציבור בכלל. מדובר בשטחים פרטיים ששווים עשרות מיליוני דולרים - עם אבטחה, חיסיון ואג'נדה ברורה: עולם קטן שבו הם מחליטים מי נכנס, אם בכלל.

ג'וני דפ: הממלכה הסודית באקסומה

קחו לדוגמה את ג'וני דפ. אחרי הצילומים של שודדי הקאריביים, הוא התאהב באזור, וקנה את Little Hall’s Pond Cay, אי פרטי בשטח של כ-180 דונם באיי האקסומה שבבהאמה, ב-2004 בכ-3.6 מיליון דולר – היום זה נחשב כמעט מציאה ביחס לשוק. האי יושב בתוך אזור מוגן (Exuma Land and Sea Park), מה שמגביל מאוד תנועה וגישה - אין מעגנים ציבוריים, אין תיירות, ורק מי שדפ מאשר מגיע בסירות או ביאכטות פרטיות.

על האי הוא בנה בית בסגנון כפרי עם תצפית 360 מעלות על הים, לצד כמה מבנים קטנים נוספים - בית חוף, יורט מבמבוק, יחידות אירוח נפרדות – כולם פועלים על אנרגיה סולארית כדי לשמור על העצמאות והמינימום חשיפה לתשתיות חיצוניות. לדפ יש שם שישה חופים פרטיים, שכל אחד מהם קיבל שם של אדם משמעותי בחייו - כולל חופים על שם ילדיו וחברים קרובים.

ביונסה וג'יי-זי: שמועות על ממלכה באיי בהאמה

כבר יותר מעשור שרצות ידיעות על כך שביונסה וג'יי-זי רכשו אי פרטי בבהאמה, Strangers Cay בשטח של כ-1,500 דונם. דיווחים בכלי תקשורת באי ציינו בזמנו תג מחיר של כ-3 מיליון דולר – מחיר נמוך יחסית, כי האי בשלב רכישה היה לא מפותח כמעט לחלוטין. מאז, חלק מהדיווחים מדברים על כך שהאי הוצע למכירה מחדש בסביבות חמישה עשר עד שמונה עשר מיליון דולר, עם אופציה לפיתוח ריזורט, מרינה וחסינות מסוימת במרחב האווירי – מה שמעמיק עוד יותר את המימד ה"סודי".

להבדיל מהאי של דפ, Strangers Cay כמעט שלא מופיע בגלוי בתמונות רשמיות או סטוריז; הזוג קרטר, אם אכן מחזיק בו כפי שטוענים כמה מקורות, משתמש בו כקלף מילוט סופר-נדיר, כזה שמשלב מיקום מבודד, שטח ענק ואפשרות לשלוט בכל פיסת גישה – מהים ומהאוויר.

ליאונרדו דיקפריו: מעבדה ירוקה בלב הים

ליאונרדו דיקפריו, שהפך את שינוי האקלים לחלק מהמותג האישי שלו, מחזיק את Blackadore Caye בבליז – אי פרטי שנקנה כדי להפוך ל"ריזורט האקולוגי המשקם הראשון בעולם". לפי דיווחים בתחום תיירות היוקרה, התוכנית היא לפתח שם ריזורט אולטרה-יוקרתי, עם גישה מוגבלת מאוד, תוך שיקום מערכות אקולוגיות שנהרסו בעבר – מה שמעלה את ערך האי לא רק כלכלית, אלא גם פוליטית ותדמיתית. דיקפריו כמעט לא נראה שם בפומבי, והפרויקט עצמו מנוהל כמו סטארט-אפ אקלימי סגור, עם מעט מאוד מידע על מי באמת מגיע אל החופים האלה, ומתי.

מגרש משחקים לעשירון העליון

ריצ'רד ברנסון אמנם מאפשר לשכור את Necker Island באיי הבתולה הבריטיים, אבל מדובר במגרש משחקים של עשירון-על: לילות שנעים סביב עשרות אלפי דולרים, ורשימות המתנה שאומרות בפועל – זה אי של סלבים, גם אם הוא "פתוח". מדובר בשטח קטן אך מאובטח לחלוטין, שהפך לבית שני עבור האילון מאסקים, הנסיכים, ראשי מדינות וסופרסטארים שמגיעים לשם כדי להיעלם מהרדאר.

קוסם-העל דיוויד קופרפילד מחזיק את Musha Cay בבהאמאס – קונספט דומה: הוא צבר איים פרטי, הגישה היא אך ורק במטוסים וביאכטות פרטיות, עם צוות נאמן וסיפור מסגרת של "אי קסום" שנמצא בפועל תחת שכבת סודיות כבדה מאוד. שירה אחרת לגמרי מגיעה מכיוונה של שאקירה, שרכשה יחד עם רוג'ר ווטרס ואלאחנדרו סאנז את Bonds Cay בבהאמאס בכ-13–16 מיליון יורו, כדי להפוך אותו לאי אקולוגי ולמקלט לאמנים בלבד – כלומר, גישה סלקטיבית שדורשת "הזמנה אישית" למיוחסים בלבד.

למה הם צריכים איים סודיים?

הכוכבים האלה לא בורחים רק מפפראצי - הם מייצרים לעצמם מרחב שבו הם שולטים במאה אחוז בנרטיב ובנראות. אי פרטי מבודד, בלי גישה ציבורית, מאפשר להם לארח חברים, לנהל פגישות, או פשוט להיעלם, בלי מעקב של אפליקציות טיסה ובלי צילומי רחפן. עבור חלקם, כמו דפ או דיקפריו, יש כאן גם מימד אידיאולוגי – חיבור לטבע, אקולוגיה, פיתוח בר-קיימא – אבל בשורה התחתונה מדובר בסמל סטטוס של דור חדש: לא עוד בית על גבעה, אלא מדינה קטנה משלך, עם חוקים משלך, הרחק מעיני העולם.