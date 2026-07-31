זאת הייתה המחאה הנרחבת ביותר נגד שלטונו של ראש ממשלת הודו נרנדרה מודי מאז שהחל את כהונתו ב-2014. מפלגת הג'וקים, Cockroach Janta Pary, החלה כהתרסה - אבל בשבועות האחרונים צברה תאוצה וכבשה את צעירי הודו. "הבדיחה" התחילה אחרי שנשיא בית המשפט העליון בהודו השווה צעירים הודים מובטלים לג'וקים, מפונקים ועצלנים. והצעירים - מחצית מאוכלוסיית המדינה - יצאו למחות.

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התנועה הצהירה כי היא "קולם של העצלנים והמובטלים" ובחרה בג'וק כסמלה הרשמי. בכל זאת, מדובר בחיה שיכולה לשרוד בתנאים קשים. היא עסקה גם במשבר התעסוקה בקרב צעירים: לפי נתוני הממשלה, בשנה שעברה עמד שיעור האבטלה בקרב בני 15 עד 29 על כ-10 אחוזים - יותר מפי שלושה מהשיעור הכללי. היא אפילו חיברה תקנון: החברים בתנועה חייבים להיות מובטלים, עצלנים, להיות מחוברים לרשת ללא הפסקה, וצריכים לדעת להתלונן בצורה מקצועית.

למחאה שקמה הייתה מטרה מרכזית אחת. בחודש מאי הודלפו שאלונים של מבחן הקבלה הארצי לפקולטות לרפואה. הדלפת השאלונים גרמה לביטול המבחן, ואילצה שני מיליון סטודנטים לגשת למבחן חוזר. בגלל הקושי הגדול - חלק מהם פשוט שמו קץ לחייהם.

המפגינים החלו להתנחל ליד הפרלמנט ההודי בדרישה משר החינוך להתפטר. הם גם דרשו רפורמות במערכת הבחינות ותשלום פיצויים בסך 10 מיליון רופי למשפחתו של כל סטודנט ששם קץ לחייו בעקבות הדלפת השאלונים.

עכשיו הדברים התפוצצו: המפגינים צעדו לפרלמנט, המשטרה חסמה את דרכם ואז החלו העימותים. הממשלה ניסתה לדכא את המחאה באמצעות שיבוש רשת האינטרנט והגבלת כניסה לתחנות מטרו. אבל בסוף הממשל נכנע: ראש הממשלה הודיעו על הקמת בתי משפט שיעמידו לדין בהליך מזורז את האחראים להדלפת השאלונים - ושר החינוך התפטר.

הצעירים חגגו, הניצחון הושג והצעירים ההודים הוכיחו למבוגרים: אנחנו ממש לא עצלנים. כשאנחנו רוצים משהו, אנחנו משיגים אותו.