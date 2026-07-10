תמונת מצב מונדיאל 2026: צרפת ראשונה בחצי הגמר, מי תצטרף אליה?

המונדיאל הארוך והגדול ביותר בהיסטוריה הגיע לשלבי ההכרעה הישורת האחרונה בצפון אמריקה. אחרי שמינית גמר סוערת שבה נפרדנו מכל שלוש המארחות (ארצות הברית, קנדה ומקסיקו) ומענקיות כמו ברזיל, גרמניה, הולנד ופורטוגל של כריסטיאנו רונאלדו, מחשב העל של חברת הדאטה "Opta" עדכן את 25,000 הסימולציות שלו. הנתונים מציגים פייבוריטית חדשה וברורה לזכייה בגביע, שהפכה גם לנבחרת הראשונה שמבטיחה את מקומה בארבע האחרונות.

צרפת דורסת בדרך לחצי הגמר

נבחרת צרפת היא הראשונה להעפיל לחצי גמר מונדיאל 2026, לאחר שניצחה 0:2 חלק את מרוקו ברבע הגמר. קיליאן אמבפה הבריק שוב עם שער ובישול, מה שמציב את הצרפתים בעמדת זינוק מושלמת להנפת תואר שני תוך שמונה שנים. ערב המשחק, מחשב העל של אופטה סימן את צרפת כפייבוריטית המובילה לטורניר עם 27.3% לזכייה בזהב ו-44.3% להגעה למשחק הגמר, והניצחון המשוכנע על "אריות האטלס" רק מחזק את התחזיות הללו.

ההגנה ההיסטורית של ספרד מחכה לבלגים

הטריקולור ימתינו בחצי הגמר למנצחת במפגש הענק בין ספרד לבלגיה. הספרדים, שהחזיקו בסיכוי הגבוה ביותר לזכייה לפני פתיחת הטורניר, עלו ל-21.3% ערב רבע הגמר, בעיקר בזכות הגנת ברזל פנומנלית: שוער הנבחרת, אונאי סימון, שבר את שיא כל הזמנים של המונדיאלים לדקות רצופות ללא ספיגת שער. מנגד, בלגיה, שהרשימה עם 1:4 על ארה"ב בשמינית הגמר, עדיין נחשבת לאנדרדוג המובהק של השמישייה האחרונה עם 3.6% בלבד לזכייה בגביע לפי הסימולציות.

ארגנטינה שורדת בשיניים

בצד השני של הבראקט, האלופה המכהנת ארגנטינה ממשיכה לגרד ניצחונות באופי ובשיניים, מה שמעניק לה סיכוי של 17.3% לשמור על התואר. החבורה של ליאו מסי נזקקה להארכה מול כף ורדה בשלבי הנוקאאוט המוקדמים, וביצעה קאמבק הירואי מול מצרים בשמינית הגמר כדי להאריך את רצף המשחקים שלה ללא הפסד במונדיאלים ל-11. ברבע הגמר הם פוגשים את שוויץ (3.8% לזכייה), נבחרת קשוחה ומאורגנת שסומנה בכל זאת על ידי המחשב כאנדרדוג עם 69.1% להפסד מול האלופה.

אנגליה חורקת, נורווגיה חולמת על סנסציה

המפגש המסקרן הנוסף ברבע הגמר מפגיש את אנגליה ונורווגיה. האנגלים, תחת הדרכתו של תומאס טוכל, מציגים כדורגל הפכפך; אחרי 2:3 משוגע על מקסיקו באצטקה, הנבחרת סובלת מבעיות קשות באגף ימין בעקבות פציעתו של ריס ג'יימס והרחקתו של הבלם ג'ארל קוואנסה. המצב הזה משחק לטובתה של נורווגיה, המרענן הרשמי של הקיץ. הנבחרת של סטולה סולבאקן מחזיקה ב-6.6% לזכייה בטורניר כולו, אך קיבלה מהמחשב סיכוי מרשים של 37.7% להדיח את אנגליה – כאשר רוב האופטימיות נשען על מלך השערים ארלינג הלאנד, שנמצא במרוץ פסיכי ראש בראש מול מסי ואמבפה על נעל הזהב.