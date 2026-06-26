אנשי תרבות שתומכים בישראל בצורה פומבית ומוכנים לשלם את המחיר הפכו לדבר נדיר בשנים האחרונות. אחת התומכות הגדולות, ששילמה על כך מחיר מקצועי וכלכלי רב, היתה השחקנית ההוליוודית אליזבת טיילור שהלכה לעולמה לפני כ-15 שנים כתוצאה מבעיות לבן מהן סבלה. אחד הסיפורים הפחות מוכרים על חייה הוא הצעתה לסייע לנוסעי המטוס שנחטף באנטבה - השבוע לפני 50 שנה בדיוק.

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טיילור נולדה כנוצרייה והתגיירה בשנת 1959, כשהייתה בת 27. שמה העברי היה אלישבע רחל. למרות שהיתה נשואה בעבר לשני גברים יהודים (המפיק מייק טוד והזמר היהודי אדי פישר), היא התעקשה כי הם לא היו הסיבה לבחירתה להתגייר - אלא מפני שנמשכה לערכי הדת והמורשת היהודית, וחשה סימפטיה לסבל של העם היהודי במלחמת העולם השנייה.

לאחר מכן, הפכה לתומכת במטרות ציוניות ויהודיות. אחת מהדרכים בהן באה לידי ביטוי תמיכתה הייתה הצעה להחליף את בני הערובה באנטבה - בעצמה. היא פנתה לשגריר ישראל בוושינגטון דאז, שמחה דיניץ, והציעה לטוס לאוגנדה ולהציע למחבלים ולשליט אוגדה לקחת אותה כבת ערובה במקום נוסעי המטוס.

היא האמינה כי הפרסום שלה, לצד מעמדה ככוכבת הקולנוע הגדולה בעולם - והיותה אזרחית אמריקנית, יימנעו מהחוטפים לפגוע בה וכך יצילו את הנוסעים. השגריר סירב להצעה בנימוס, בעיקר מכיוון שבשלב זה כבר תוכן מבצע החילוץ ההירואי, ואמר לה כי "העם היהודי לעולם לא ישכח זאת".

היבט נוסף לתמיכתה בישראל היה כלכלי - כאשר מיד לאחר גיורה רכשה אגרות חוב בסכום עתק של מאה אלף דולרים. המהלך עורר זעם בעולם הערבי - והוביל להחרמת סרטיה במדינות דוגמת מצרים וסוריה. מספר שנים לאחר מכן, הובילה לצד בן זוגה דאז ריצ'רד ברטון, ערב גיוס כספים מיוחד בלונדון למען מדינת ישראל, במהלכו גויסו כ-840 אלף דולרים. על הפעולות הללו היא שילמה לא פעם מחיר, כאשר מדינות בעולם הערבי סירבו להקרין סרטים בכיכובה.

לאורך השנים היא ביקרה במדינת ישראל מספר פעמים, בין היתר, העבירה בישראל ירח דבש בזק עם בעלה השישי במספר, ג'ון וורנר. במהלך הביקור המדובר, היא נפגשה עם ראש הממשלה לשעבר יצחק רבין.

ב-1979 הגיעה לישראל במטוסו הפרטי של נשיא מצרים אנואר סאדאת ונפגשה עם ראש הממשלה לשעבר מנחם בגין. מספר שנים לאחר מכן, פגשה בו שוב כאשר העבירה לו מסר מנשיא לבנון אמין ג'ומאייל.

טיילור, ששיחקה בסרטים רבים לאורך השנים, נחשבה בצעירותה לאחר הנשים היפות בעולם, בין היתר בשל הצבע הייחודי של עיניה - שהזכיר סגול. לצד זאת, היתה לשיאנית השכר בתעשיית הקולנוע ההוליוודית. בשנת 1963 קיבלה סכום של מיליון דולרים עבור תפקידה בסרט "קלאופטרה".

את תפקידה הראשון בקולנוע קיבלה טיילור בגיל תשע ונקודת הפריצה שלה היתה בסרט "לאסי שובי הביתה", שיצא בשנת 1943. משנות ה-50 עד לשנות ה-60 נחשבה לאחת השחקניות המובילות בהוליווד, זכתה בשנים הללו בשני פרסי אוסקר כשחקנית הטובה ביותר - ב-1960 עבור הסרט "באטרפילד 8" ושש שנים מאוחר יותר עבור תפקידה בסרט "מי מפחד מווירג'יניה וולף?".

כאמור, הסרטים בהם שיחקה כבוגרת, עסקו בנושאים מורכבים שנחשבו בשנים הללו לטאבו בעיני רבים. דמותה הקולנועית בשנים הללו הייתה של אישה מינית ומפתה, והשערוריות בהן הייתה מעורבת לאור השנים, בהן החלטת השחקן אדי פישר לעזוב למענה את אשתו - כדי להיעזב בעצמו עבור השחקן ריצ'רד ברטון (שהיה נשוי גם הוא לאישה אחת), הובילו ליצירת תדמית של "פאם פאטאל", קוטלת גברים.

לצד זאת, היא הייתה ידועה בחיבתה לתכשיטים, ולאורך השנים רכשה מספר פריטים ידועים - בהם יהלומים מפורסמים. במקביל, החזיקה באוסף אמנות גדול שרובו נמכר לאחר מותה. חלק מרווחי המכירה נתרמו לקרן שייסדה בשנים האחרונות בחייה למאבק באיידס.

היא נחשפה לראשונה למאבק לאחר שאיבדה מספר חברים, בהם השחקן רוק הדסון, למחלה. טיילור הייתה הראשונה בתעשיית הקולנוע שעסקה בסוגיה, בתקופה בה איש לא היה מוכן לומר בקול את המילה איידס. מהקמת העמותה ועד היום, היא הצליחה לגייס מאות מיליוני דולרים למחקר המחלה.