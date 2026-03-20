שנות ה-90 היו עשור של מעבר דרמטי. הטכנולוגיה דהרה קדימה, הגלובליזציה עיצבה מחדש תעשיות, והאינטרנט רק התחיל ללחוש לנו איך החיים שלנו הולכים להשתנות. מקצועות שנראו אז יציבים כמו בטון, חלקם אפילו יוקרתיים, הפכו בתוך שלושה עשורים לזיכרון נוסטלגי במקרה הטוב, או למוצג מוזיאוני במקרה הפחות טוב.

במבט מ-2026, קל לשכוח שפעם היינו צריכים אדם בשר ודם כדי לבצע פעולות שהיום לוקחות לנו שלוש שניות בסמארטפון.הנה הצצה לעולם העבודה שפעם הכרנו, ולמקצועות שנבלעו בתוך המהפכה הדיגיטלית:

1. סוכן נסיעות מסורתי

לפני עידן Booking ו-Skyscanner, תכנון חופשה דרש פגישה פנים אל פנים עם סוכן. הוא היה זה שמחזיק בקלסרים העבים, מזמין טיסות ומשריין מלונות.

כיום, למעט טיולי יוקרה או נסיעות מורכבות במיוחד, רובנו עושים זאת בעצמנו בלחיצת כפתור.

2. מרכזנית

בתחילת שנות ה-90 עוד ניתן היה למצוא עובדים שחיברו שיחות טלפון באופן ידני. ההתקדמות הטכנולוגית והמרכזיות האוטומטיות ייתרו לחלוטין את הצורך בתיווך אנושי כדי להעביר קו מצד אחד לשני.

3. סדר דפוס בעיתון

לפני המהפכה הדיגיטלית של הוצאה לאור, סדרי דפוס היו אלו שסידרו פיזית את הטקסט והתמונות לפני ההדפסה.

תוכנות העיצוב הגרפי המודרניות מחקו את המקצוע הזה כמעט לחלוטין.

4. מקרין סרטים בקולנוע

מישהו היה צריך להריץ את גלילי הפילם הענקיים, לוודא שהם לא נקרעים ולעבור בין המקרנות בצורה חלקה. המעבר להקרנה דיגיטלית בראשית שנות ה-2000 הפך את המיומנות הזו למיותרת ברוב בתי הקולנוע בעולם.

5. מוכר אנציקלופדיות מדלת לדלת

בעבר, רכישת "בריטניקה" נחשבה לסמל סטטוס והשקעה בחינוך הילדים. אנשי מכירות היו עוברים מבית לבית ומשכנעים הורים לקנות סטים כבדים של ספרים. האינטרנט, ובוויקיפדיה בראשו, הפכו את המוצר (ואת המוכר) למוצג מוזיאוני.

6. טלר בבנק (פקיד אשנב)

בשנות ה-90, כמעט כל פעולה בנקאית דרשה מפגש עם טלר.

כיום, כספומטים, אפליקציות ובנקאות מקוונת החליפו את רוב הפעולות האנושיות, והפכו את התפקיד לנדיר בהרבה.

7. טכנאי במעבדת צילום

פיתוח פילם היה מיומנות מבוקשת, ומעבדות צילום היו פרוסות בכל רחוב. עם המעבר למצלמות דיגיטליות וסמארטפונים, הצורך בפיתוח כימי של תמונות צנח, ורוב המעבדות הללו נסגרו לצמיתות.

8. טכנאי ביפרים

הביפר היה כלי התקשורת המרכזי של רופאים ואנשי עסקים בשנות ה-90. ברגע שהטלפונים הסלולריים הפכו לנגישים לכל כיס, הביפרים נעלמו, ויחד איתם גם המשרות של האנשים שתחזקו ותיקנו אותם.

9. סדרן באולמות משחקי וידאו

אולמות הארקייד היו ה-מקום להיות בו. הסדרנים ניהלו את המכונות, החליפו אסימונים וחילקו פרסים. ככל שקונסולות המשחק הביתיות הפכו לעוצמתיות יותר, התרבות הזו דעכה, והתפקיד נעלם יחד איתה.

10. פקיד הזנת נתונים

לפני האוטומציה המתקדמת, חברות הסתמכו על צבא של פקידים שהקלידו ידנית נתונים מטפסים מודפסים למחשב. כיום, סורקים חכמים ותוכנות לזיהוי תווים מבצעים את העבודה הזו בשבריר מהזמן.

11. מוכר בחנות להשכרת וידאו

ערב שישי בשנות ה-90 כמעט תמיד כלל ביקור ב"בלוקבסטר". הפקיד עזר לכם למצוא את הלהיט החדש ודאג שתחזירו את הקלטת בזמן (ואחרי שסיובבתם אותה אחורה!). הסטרימינג חיסל את התעשייה הזו ואת אלפי המשרות שהיא סיפקה.