وفقًا لتقرير نشرته صحيفة «وول ستريت جورنال» اليوم (الخميس)، بدأت قضية إنفيديا قبل وقت طويل جدًا. ويُزعم أن العلاقة بين جنسن هوانغ وعشيقته أليس هوانغ بدأت قبل نحو عامين، وأن من عرّفهما إلى بعضهما لم يكن سوى زوج العشيقة، وهو رجل أعمال صيني يُدعى كانغ وي، عرفه الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا على مدى عقد من الزمن.

كان كانغ زوج أليس هوانغ، وبحسب المصادر نفسها، بدا أنه تقبّل طوال عامين العلاقة العاطفية التي أقامتها زوجته مع الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا، بل إنه «تحدث بصراحة عن مدى تقاربهما». وأضافت المصادر أن كانغ كان يقول أحيانًا لمعارفه إن زوجته تعمل «مساعدة شخصية» لجنسن هوانغ.

تُعدّ العلاقة بالمدير التنفيذي، الذي يقف في قلب ثورة الذكاء الاصطناعي العالمية، المثال الأبرز على الطريقة التي استغل بها كانغ وأليس هوانغ علاقاتهما الشخصية لدفع سلسلة من المشاريع التجارية في الصين وسنغافورة وتايوان وأماكن أخرى.

على مدى العقد الماضي، انتقل كانغ وأليس هوانغ من فرصة مربحة إلى أخرى، بدءًا من شركات ألعاب الفيديو، مرورًا بعمليات الاستحواذ في قطاع الأدوية، وصولًا إلى الخدمات السحابية. وفي كل مرة، نسجا شبكة من الكيانات المرتبطة، ونقلا حصص الملكية بينها، واستغلا كل صلة كانت متاحة لهما.

كما هو معلوم، تعتقد السلطات الأمريكية أن أجهزة الاستخبارات الصينية جندت أليس هوانغ عميلةً بسبب قدرتها على الوصول إلى الرئيس التنفيذي لشركة الرقائق. ويستعد مجلس إدارة إنفيديا الآن لإقالة جنسن هوانغ من منصب الرئيس التنفيذي، وذلك بعد أن كُشف أمس عن قضية أخرى تتعلق بعلاقة مزعومة بينه وبين مسؤولة رفيعة في الشركة.