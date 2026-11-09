سهم «إنفيديا» يهبط 5% وسط جدل علاقة رئيسها التنفيذي المزعومة بجاسوسة صينية

عقب الكشف عن علاقة عاطفية أقامها الرئيس التنفيذي ومؤسس شركة إنفيديا، جنسن هوانغ، مع جاسوسة صينية، سجل سهم الشركة في وول ستريت اليوم (الاثنين) انخفاضًا حادًا بنسبة 5% في تداولات ما قبل الافتتاح. وفي الوقت نفسه، سُجلت تراجعات أيضًا في الأسواق الأوروبية، ولا سيما في فرانكفورت.

وفقًا للتقديرات، وبالمقارنة مع سعر الإغلاق يوم الجمعة الماضي، تفقد عملاقة الرقائق، مع تراجع سهمها اليوم، ما بين 200 و230 مليار دولار من قيمتها السوقية قبل افتتاح التداول.

أعلن مجلس إدارة الشركة أمس عن فتح تحقيق مستقل بشأن الرئيس التنفيذي للشركة ومؤسسها، على خلفية تقارير أفادت بأنه كان هدفًا لعملية نفذتها جهة استخباراتية، تبيّن لاحقًا أنها تمثلت في علاقة عاطفية أقامها مع جاسوسة صينية. وقال هوانغ إنه يعتزم التعاون مع التحقيق.

أكد مجلس الإدارة أن أمن الولايات المتحدة، الوطني والاقتصادي على حد سواء، يتصدر أولوياته ويُعدّ مصلحة رئيسية لشركة إنفيديا ومساهميها. ومع ذلك، أوضحت الشركة أنه لا يوجد في هذه المرحلة ما يدعو إلى الاعتقاد بأن أمن الدولة أو أسرار إنفيديا قد تعرّضا للخطر. وجاء في البيان: "ستدرس مراجعة مجلس الإدارة جميع المعلومات المتاحة"

نفت الصين اليوم وجود محاولة تجسس للإطاحة بالرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا، ووصفت مزاعم التجسس بأنها "لا أساس لها من الصحة وحملة تشهير ضد بكين". وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية قوه جياكون: "إن اتهام الصين بالتجسس المزعوم لا أساس له، وهو لا يعدو كونه تشهيرًا بالصين".