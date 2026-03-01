قال وزير المالية بتسلئيل سموتريتش اليوم (الأحد) إنه حتى الآن تمت المصادقة على حوالي تسعة مليارات شيكل للحملة ضد إيران. وقال: "نحن في حوار مع المنظومة الأمنية"، وأضاف: "من الواضح أن العجز سيرتفع وهذا أمر طبيعي تماماً".

سموتريتش قال أيضاً: "كل ما يحتاجه الجيش وسيحتاجه للمعركة سيحصل عليه. كما هو الحال دائماً - في النهاية، كل ما ينتج عن هذه المعركة سنعرف كيف نموله. ما ستكون التبعات - من المبكر الحديث عن ذلك. التسعة مليارات شيكل هي بالإضافة إلى 112 مليار شيكل حصلت عليها وزارة الأمن في الميزانية".

أفادت سلطة الضرائب أنه منذ يوم أمس تم إجلاء 350 شخصًا من منازلهم إلى 240 فندقًا. حتى الآن، تم تقديم حوالي ألف مطالبة بسبب أضرار مباشرة نجمت عن إصابات صاروخية وموجات انفجار.

سموتريتش قال أيضًا: "فقط من منزله غير صالح للسكنى سيتم نقله إلى فندق. من تضرر منزله جراء الانفجار وتحطمت نوافذه - لن يُنقل إلى فندق على حساب الدولة. السبب هو الاستعداد لحملة طويلة. يتم تخصيص الدعم الفردي للناس، والمسؤولية تقع على عاتق البلديات لتقرر من وإلى أين يتم الإخلاء. والدولة هي من تدفع التكاليف".

AP

قُتل ثمانية أشخاص اليوم جراء إصابة الصاروخ الإيراني بمبنى انهار في بيت شيمش. في مستشفى هداسا استعدوا لحدث متعدد الإصابات، حيث في بداية الحدث كان هناك خشية من وجود عدد من المحاصرين في الموقع. في منظمة نجمة داوود الحمراء أفادوا عن حدث صعب مع أكثر من 20 مصاباً. تم إرسال حوالي 25 سيارة إسعاف ووحدات علاج مكثف إلى المكان لتقديم المساعدة ونقل الجرحى إلى المستشفيات.

في الليلة الماضية، قُتلت مُعالجة لامرأة مقعدة إثر إصابة مباشرة لصاروخ في مبنى سكني قديم في تل أبيب. ووفقاً لبيانات الشرطة ونجمة داوود الحمراء، فقد قُتلت المرأة في المكان بعد أن لم تتمكن من اللجوء إلى الملجأ العام في الوقت المناسب. وتم إجلاء صاحبة الشقة، وهي امرأة مقعدة كانت القتيلة تعتني بها، من المكان مع سكان آخرين.