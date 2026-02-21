ترامب يعلن فرض رسوم جمركية 10% على جميع دول العالم… هل تبدأ حرب تجارية شاملة؟

أعلن رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب الليلة (بين الجمعة والسبت) أنه وقع في الغرفة البيضاوية على فرض رسوم جمركية بنسبة 10% - على جميع دول العالم. أفاد البيت الأبيض أن الأمر لمدة 150 يومًا، وسيدخل حيز التنفيذ في 24 فبراير.

تأتي هذه الخطوة بعد أن قضت المحكمة العليا في الولايات المتحدة أمس بأن برنامج الرسوم الجمركية الواسع الذي فرضه ترامب عند عودته إلى المنصب - غير قانوني.

كما هو معروف، فرض ترامب رسوماً جمركية ثقيلة على عدد من الدول، وذلك منذ بداية ولايته الثانية. ومؤخرًا فقط أعلن الرئيس أنه سيفرض رسوماً جمركية إضافية على السلع المستوردة من الصين. وفي حسابه على شبكة Truth Social كتب أن قيود الاستيراد الجديدة، التي تشمل رسوماً جمركية إضافية بنسبة مئة بالمئة، تضاف إلى الرسوم الجمركية المفروضة على السلع الصينية، والتي تبلغ 30%.

في الصيف الماضي أيضًا حكمت محكمة الاستئناف الفيدرالية في الولايات المتحدة بأن معظم الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس ليست لها صلاحية قانونية، وأن ترامب "تجاوز صلاحياته" عندما فرضها.