إيران تضرب أرامكو في رأس تنورة… هل ترد السعودية عسكريًا؟

أفادت تقارير إقليمية بأن إيران صعّدت، صباح الاثنين، عملياتها العسكرية باستهداف منشآت نفطية تابعة لشركة "أرامكو" السعودية في منطقة رأس تنورة بطائرة مسيّرة، في خطوة تنذر بتوسيع رقعة المواجهة في الخليج.

ويأتي الهجوم في ظل توتر غير مسبوق تشهده المنطقة عقب الضربة الأمريكية–الإسرائيلية التي أودت بحياة المرشد الإيراني علي خامنئي، وما تبعها من تهديدات متبادلة وتصاعد في العمليات العسكرية.

وذكرت شبكة CNN أن السعودية تدرس الرد عسكريًا في حال استمرار الهجمات الإيرانية، مشيرة إلى أن ولي العهد منح موافقة مبدئية لاتخاذ إجراءات دفاعية قد تشمل الرد المباشر إذا اقتضت الضرورة.

وبحسب مصادر مطلعة، شهدت الأيام الأخيرة اعتراضات جوية في أجواء الرياض ومناطق شرقية قريبة من الخليج العربي، في إطار ما تصفه الرياض بهجمات إيرانية متكررة. وأكدت المملكة أن أمنها القومي وسلامة مواطنيها يمثلان أولوية قصوى، مع احتفاظها بحق الرد وفقًا للقانون الدولي.

دبلوماسيًا، كثّفت السعودية اتصالاتها مع الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي، حيث أشارت تقارير إلى حصولها على دعم أمريكي لخياراتها الدفاعية، إلى جانب تنسيق متواصل مع قطر والبحرين والإمارات لاحتواء التصعيد.

ويُتوقع أن تلقي التطورات بظلالها على أسواق الطاقة العالمية، نظرًا لأهمية منشآت رأس تنورة كمركز رئيسي لصادرات النفط، وسط ترقب دولي لمسار الأحداث في الأيام المقبلة.