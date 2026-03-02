تعليق الغاز القطري يهزّ الأسواق.. هل يواجه العالم أزمة طاقة جديدة؟

أعلنت قطر للطاقة، الإثنين، تعليق إنتاج الغاز الطبيعي المسال والمنتجات المرتبطة به، عقب هجمات إيرانية استهدفت مرافق تشغيلية في موقعين رئيسيين داخل الدولة الخليجية.

وقالت الشركة الحكومية في بيان صحافي إنه "بسبب هجوم عسكري على مرافقها التشغيلية في مدينة راس لفان الصناعية ومدينة مسيعيد الصناعية في دولة قطر، أوقفت قطر للطاقة إنتاج الغاز الطبيعي المسال والمنتجات ذات الصلة"، دون أن تحدد إطارًا زمنيًا لاستئناف العمليات.

وكانت وزارة الدفاع القطرية أعلنت في وقت سابق تعرض البلاد لهجوم بطائرتين مسيّرتين أطلقتا من إيران، حيث استهدفت الأولى أحد خزانات المياه التابعة لمصنع في مدينة مسيعيد الصناعية، فيما استهدفت الأخرى أحد مرافق الطاقة في مدينة رأس لفان، التي تعد مركزًا حيويًا لصناعة الغاز الطبيعي المسال في قطر.

وتُعد قطر واحدة من أكبر مصدّري الغاز الطبيعي المسال في العالم، وتشكل منشآت رأس لفان ومسيعيد عماد بنيتها التحتية الطاقوية، ما يجعل أي اضطراب في عملياتهما ذا تأثير مباشر على الأسواق العالمية.

الانعكاسات جاءت فورية في الأسواق الأوروبية، إذ ارتفع سعر الغاز بأكثر من 50% خلال تعاملات الإثنين. وقفز عقد الغاز الآجل الأوروبي المرجعي "تي تي إف" إلى 47,32 يورو للميغاواط/ساعة، وهو أعلى مستوى له منذ فبراير 2025، وإن ظل بعيدًا عن الذروة التاريخية التي سجلها في عام 2022 عندما تجاوز 300 يورو للميغاواط/ساعة مع اندلاع الحرب في أوكرانيا.

ويحمل هذا التطور أبعادًا استراتيجية تتجاوز حدود قطر وإيران، إذ يمس أحد أهم شرايين الطاقة العالمية. فتعليق إنتاج الغاز الطبيعي المسال، حتى لو كان مؤقتًا، يوجه إشارة قوية للأسواق بأن البنية التحتية للطاقة في الخليج باتت ضمن نطاق الاستهداف المباشر في سياق التصعيد الإقليمي.

قطر تمثل ركيزة أساسية لأمن الطاقة الأوروبي، خصوصًا منذ تراجع الإمدادات الروسية بعد حرب أوكرانيا. وبالتالي، فإن أي توقف في صادراتها قد يعيد إلى الواجهة هواجس نقص الإمدادات ويدفع الدول الأوروبية إلى البحث عن بدائل سريعة، سواء عبر زيادة الواردات من الولايات المتحدة أو السحب من المخزونات الاستراتيجية.

من الناحية الجيوسياسية، يشير استهداف منشآت طاقة قطرية إلى احتمال توسّع رقعة المواجهة بين إيران وخصومها إلى ساحات جديدة في الخليج. فاستهداف منشآت مدنية ذات طابع اقتصادي بحت يرفع منسوب المخاطر، وقد يدفع دول المنطقة إلى تعزيز دفاعاتها الجوية وحماية بنيتها التحتية الحيوية.

كما أن استمرار الهجمات أو تكرارها قد يؤدي إلى إعادة تسعير شاملة لمخاطر الاستثمار والعمل في قطاع الطاقة الخليجي، وهو ما قد ينعكس في ارتفاع تكاليف التأمين والشحن والنقل البحري.

ولا يتعلق الأمر فقط بضربة موضعية لمنشأة صناعية، بل باختبار لقدرة أسواق الطاقة العالمية على امتصاص صدمات جديدة في بيئة إقليمية شديدة الهشاشة، حيث باتت منشآت النفط والغاز في قلب معادلة الردع والتصعيد.