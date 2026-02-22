نشر أول: تقدّم في طلب العفو المقدم من قبل بنيامين نتنياهو

أفيشاي غرينتسيج ■ محلل الشؤون القضائية في قناة i24NEWS باللغة العبرية
بنيامين نتنياهو في اليوم السابع والثلاثين من الإدلاء بشهادته في المحكمة 03.06.2025Haim Goldberg / Flash 90

لمدة ثلاثة أشهر، مديرة قسم العفو في وزارة القصاء الإسرائيلية، المحامية تيمور جولدنبرغ حداد، تنتظر تلقي موقف المستشارة القانونية للحكومة الإسرائيلية بشأن طلب العفو الذي قدمه رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو.

المستشارة القانونية لم تطلب موقف النيابة العامة ولا موقف الطاقم الذي يدير الملف، ولم تحسم في مسألة تضارب المصالح لوزير القضاء ياريف لافين، وفعليًا تناولت فقط الأسئلة الدستورية: هل طلب نتنياهو يمكن اعتباره أصلاً طلب عفو، وهل يمكن طلب العفو في هذه المرحلة أثناء سير المحاكمة. وحتى في ذلك لم حسم بعد ولم تنقل موقفها.

المستشارة القانونية للحكومة تماطل منذ ثلاثة أشهر، وحتى مديرة قسم العفو في وزارة القضاء الإسرائيلية، ليمور جولدنبرغ حداد، بدأت تملّ. إذا لم تنقل المستشارة القانونية موقفها في الأسابيع القريبة، ستتجاوزها وتنقل رأي قسم العفو بدونها.

