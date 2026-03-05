عبر رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب عدة مرات عن دعمه لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بكل ما يتعلق بالمحاكمة الجارية ضده، بل وطلب عدة مرات من رئيس الدولة إسحاق هرتسوغ أن يمنحه عفواً. إلا أن هذا الأسبوع اختار ترامب أن يسلك خطاً أكثر حدة في تصريحاته حول الموضوع.

في مقابلة أجراها ترامب مع أخبار 12، ادعى الرئيس الأمريكي أنه يتحدث مع هرتسوغ منذ عام حول موضوع العفو: "هرتسوغ هو عار، لقد وعدني خمس مرات بأنه سيمنح عفواً لبيبي". وأضاف ترامب في المقابلة أنه لا يرغب في أن يكون هناك "أي شيء يزعج بيبي سوى الحرب مع إيران".

مكتب الرئيس هرتسوغ نُشر بيانا جاء فيه أن هذا ليس الوقت المناسب لمناقشة الموضوع: "في هذا الوقت الذي نحن جميعًا فيه مجندون، رئيس الدولة لا يتعامل مع مسألة العفو عن رئيس الحكومة نتنياهو. لقد عبّر رئيس الدولة سابقًا بشكل علني عن موقفه بأن من الصحيح أن تُجري الأجهزة ذات الصلة حوارًا موضوعيًا بهدف التوصل إلى تسوية متفق عليها، بما في ذلك إمكانية صفقة ادعاء، في قضية رئيس الحكومة."

كما أكد رد الرئيس مجدداً تصريح هرتسوغ بأن الطلب سيتم التعامل معه وفقاً للقواعد: "إسرائيل دولة ذات سيادة تحكمها القوانين، وبالتالي فإن طلب رئيس الوزراء يتماشى مع القواعد المتبعة في وزارة العدل، للحصول على رأي، وبعد اكتمال العملية، سيقوم رئيس الدولة بدراسة الطلب وفقاً للقانون، ومصلحة الدولة، ووفقاً لما يمليه عليه ضميره، ودون أي تأثير من ضغوط خارجية أو داخلية من أي نوع أو آخر".