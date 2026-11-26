نشر أول - نحو تعيين أول امرأة في منصب سكرتير الحكومة في إسرائيل؟ يدرس رئيس حزب «يشار!» غادي آيزنكوت تعيين غال غولان في منصب أمينة الحكومة، إذا ما أثمرت بالفعل المباحثات الجارية لتشكيل حكومة، لتصبح أول امرأة تشغل المنصب منذ قيام الدولة، بحسب ما نُشر اليوم (الخميس). ولم يصدر أي تعليق عن حزب «يشار!» أو عن غولان.

غال غولان هي رئيسة قسم السياسات العامة في «تاخليت – معهد السياسات الإسرائيلية». وقبل تولّيها هذا المنصب، شغلت لمدة أربع سنوات منصب نائبة الرئيس للاستراتيجية في شركة إمباكت، حيث قدّمت المشورة لجهات إسرائيلية ودولية بشأن إدارة علاقاتها المهنية في مجال السياسات العامة الإسرائيلية، وتخصصت في إدارة الحملات العامة والسياسية في إسرائيل.

إقرأ المزيد اتفاق آيزنكوت وغولان: حزب "الديمقراطيون" يحصل على حقيبة الأمن الداخلي وثلاث حقائب وزارية إضافية | i24NEWS

في غضون ذلك، أُعلن في وقت سابق اليوم أن حزبي «يشار!» و«الديمقراطيون» توصّلا إلى تفاهمات بشأن توقيع اتفاق ائتلافي، يحصل بموجبه حزب يائير غولان على أربع حقائب، ورئاسة لجنة الدستور، وعدد من المناصب الأخرى. ومن المتوقع أن يتولى غولان نفسه منصب وزير الأمن الداخلي بصلاحيات موسّعة، وأن يحصل حزبه على حقائب العمل والرفاه، والاتصالات، والثقافة والرياضة، التي تشمل إدارة جديدة للديمقراطية.

وأُفيد أيضًا بأن وزارة المساواة الاجتماعية ستكون تحت مسؤولية وزراء حزب الديمقراطيين، وأن الحزب سيتولى رئاسة لجنة الدستور، بالإضافة إلى مناصب برلمانية أخرى. كما سيشغل ممثل عن الديمقراطيين عضوية لجنة تعيين القضاة، وسيتولى ممثل آخر منصب الوزير المسؤول عن التنسيق بين الحكومة والكنيست.

يبدو أن نعمة لازيمي ستتولى وزارة العمل والرفاه، وجلعاد كريب وزارة الثقافة والرياضة، وإفرات رايتن وزارة الاتصالات. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع على الأرجح أن يتولى يايا فينك رئاسة لجنة الدستور.