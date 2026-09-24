العمل السري للمستشار المقرب من مكتب نتنياهو في فنزويلا

كشف خلال نشرة i24NEWS العبرية عن مراسلات بين يسرائيل أينهورن، المستشار المقرب من ديوان رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وإيلي فيلدشتاين، المتحدث باسم نتنياهو، تضمنت إرسال أينهورن موقعه من فندق في كراكاس، عاصمة فنزويلا.

وبحسب المراسلات التي نشرها التقرير، كتب أينهورن لفيلدشتاين: "تحياتي من كراكاس، بشكل سري بالطبع"، ليرد عليه فيلدشتاين: "لا أعرف. لم أسمع عن هذا المكان"، قبل أن يسأله: "ماذا يوجد هناك؟".

وأرسل أينهورن إلى فيلدشتاين خبرًا من موقع "واي نت" حول رفض الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الاعتراف بخسارته في الانتخابات. ورد فيلدشتاين بالقول: "لا أعرف مع من تعمل هناك هههه"، ثم سأله عما إذا كان المكان "جميلًا"، فأجابه أينهورن: "جميل جدًا، لكنه أقل من تايلاند".

وتأتي هذه المراسلات بعد نحو شهر من كشف المعلق القضائي في i24NEWS العبرية أفيشاي غرينتسايغ عن سلسلة أخرى من المراسلات بين شخصيات رئيسية في مكتب نتنياهو، بينهم يوناتان أوريخ وإيلي فيلدشتاين وتوباز لوك.

وبحسب ما نشره غرينتسايغ حينها، أظهرت المراسلات ما وصفه بآلية عمل منظمة داخل ديوان رئيس الحكومة، وتضمنت محاولات لإحداث خلافات خلال فترة الحرب بين رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي ووزير الأمن يوآف غالانت، إضافة إلى نشر معلومات قُدمت للصحفيين، وتعامل المكتب مع عائلات رهائن، فضلًا عن تعليمات أُرسلت إلى يعقوب برادوغو.

ولم تتضمن المراسلات الجديدة، وفق ما ورد في التقرير، تفاصيل إضافية بشأن طبيعة عمل أينهورن في كراكاس أو الجهة التي كان يتعامل معها هناك.