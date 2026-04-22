أفاد المراسل السياسي لـi24NEWS العبرية، نداف أليملخ الأربعاء أن وزراء يطالبون رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعقد اجتماع للمجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية من أجل الحصول على توضيحات بخصوص وقف إطلاق النار في لبنان. وقال أحد الوزراء: "هذا وضع لا يمكن تحمله - لا يجوز الاكتفاء بالرد فقط".

أحد وزراء الكابينت قال: "وافقنا رغماً عنا على وقف إطلاق النار، دون أن نعرف ما هي شروطه وماذا سيحدث في حال خرقه حزب الله".

من المتوقع أن يُعقد غداً في واشنطن الاجتماع الثاني بين إسرائيل ولبنان، كما نُشر لأول مرة في i24NEWS. وسيشارك فيه سفير إسرائيل في الولايات المتحدة يحيئيل لايتر والسفيرة اللبنانية في الولايات المتحدة ندى حمادة معوض.

كما هو معلوم، دخل وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان حيز التنفيذ عند منتصف الليل، يوم الجمعة الماضي، بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن ذلك، ولمدة عشرة أيام. رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أبلغ الوزراء بذلك عبر الهاتف، وكثير منهم غضبوا.