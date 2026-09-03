نتنياهو لـi24NEWS: نستطيع ضرب إيران في أي لحظة.. "سنسقط النظام"

أجرى رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مساء الأربعاء مقابلة حصرية مع قناتنا العبرية سيبث كاملا الجمعة. وخلال المقابلة، تطرق إلى عدة مواضيع، من بينها القضايا الأمنية المطروحة على الساحة العامة.

"نحن نسيطر سيطرة تامة على أكثر من 60% من قطاع غزة ويجب أن نواصل هدفنا الحقيقي – أود أن أقول التفكيك، نزع السلاح، والإخلاء في الأماكن اللازمة، وأيضًا عدم السماح لغزة بأن تعود وتكون في أي وقت تهديدًا لإسرائيل"، وشدد، "إلى حد كبير – هذا الهدف قد تحقق بالفعل".

في سياق المقابلة، سُئل كيف يرى قطاع غزة بعد خمس إلى عشر سنوات من اليوم، فأجاب: "أولاً، كمنطقة لا يفكر أي شخص موجود هناك في مهاجمتنا - لأننا نسيطر عليها أمنياً بسيطرة مطلقة".

هل تخشى من وضعٍ بعد الانتخابات يكون فيه شخص آخر مكانك يتعامل مع الموضوع الإيراني؟ هذا خيار الجمهور.

"أعتقد أن هذا واحد من الأمور التي يجب فهمها، وكانت نيتي أنه في النهاية سنصطدم مع إيران، مع رأس الأخطبوط، سنقطع الأذرع، سنضرب ونجرح هذا المحور الشرير. فعلنا ذلك بشكل قوي جدًا – طيارونا كانوا هناك، ويمكن أن يكونوا هناك في أي لحظة."

على خلفية التصعيد الحالي مع إيران؟ أنهم يمكن أن يكونوا هناك في أي لحظة؟

"نعم، يمكنهم أن يكونوا هناك في أي لحظة، وسنقضي على هذا النظام."

ماذا يعني "نُقَرِّر"؟ هل سيسقط؟

"سنسقطه، فهو أصلاً على قوائم دجاج."

في ختام المقابلة، سُئِلَ هل رئيس الموساد رومان جوفمان يعمل على إسقاط النظام في إيران، فأجاب: "كل أجهزتنا تعمل بتوجيهي لإسقاط هذا النظام وحسمه".