في خطوة غير اعتيادية، يعتزم رئيس الكنيست أمير أوحانا دعوة أعضاء كنيست سابقين ليملؤوا مقاعد في الهيئة العامة بهدف منع الحرج أثناء زيارة رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي يوم الأربعاء المقبل.

خلال جلسة رئاسة الكنيست اليوم (الاثنين)، سُئل أوحانا من قبل عضو الكنيست ميراف بن آري: "هل رئيس المحكمة العليا مدعو إلى المؤتمر؟"

فأجاب "بالتأكيد لا"، وتابع "وما قاله يائير لابيد هو مساس بالعلاقات الخارجية لدولة إسرائيل"، وذلك في إشارة إلى تصريح رئيس المعارضة يائير لابيد بأنه إذا لم يُدعَ رئيس المحكمة العليا يتسحاق عميت لإلقاء كلمة في خطاب رئيس وزراء الهند مودي في الهيئة العامة، ستقاطع المعارضة الزيارة السياسية.

وقالت بن آري في ردها "كلانا عضوان في الكنيست منذ 2015 .. دائمًا كان رئيس المحكمة العليا يأتي. هذا فقط في ولايتك تغير."

"أنا فخور بذلك"، أجاب لها رئيس الكنيست.

تبادل الكلام استمر: "من الذي يهان مرارًا وتكرارًا الكنيست بعدم دعوة رئيس المحكمة العليا؟ ليس رئيس المعارضة. أنتم. أنتم تتحدثون طوال الوقت عن إرادة الأغلبية، ولا تحترمونها عندما لا تناسبكم... إذا كنتم تريد أن تبدو القاعة هكذا خلال الزيارة الهامة لرئيس وزراء الهند - لا مشكلة.قم بإجلاس أعوانك هنا".

ردًا على ذلك، ألمح أوحانا إلى خطة تهدف إلى منع الإحراج والمقاعد الفارغة: "أعدك أن رئيس وزراء الهند لن يتحدث أمام قاعة نصف فارغة. ستعرفين ما أعنيه بعد غد في الساعة 17:00".

نذكر أن قناة i24NEWS علمت الأسبوع الماضي أن سفارة الهند في إسرائيل تعمل على منع سيناريو تكون فيه نصف القاعة فارغة خلال الخطاب الرابع المرتقب لمودي بسبب غياب أعضاء المعارضة. السفارة توجهت إلى رئيس الوزراء نتنياهو وطلبت منه أن يعمل لضمان حضور كل من رئيس المحكمة العليا وأعضاء الكنيست من المعارضة في المكان خلال الزيارة. ويبدو الآن أن أوحانا فكر في حل إبداعي لتفادي صور محرجة لقاعة شبه فارغة خلال زيارة دبلوماسية مهمة.