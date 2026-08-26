عائلة هيمنوت كساو تطالب الشاباك بتولي التحقيق في اختفائها بالكامل

البحث عن الفتاة من الطائفة الاثيوبية هيمنوت كساو المفقودة منذ عامين ونصف: بعد لقاء الرئيس هرتسوغ مع عائلة هيمنوت، وكشفه عن انضمام جهاز الأمن العام (الشاباك) إلى التحقيق، صرّحت شقيقة هايمنوت، ياروس بأن العائلة تطالب بتكليف الشاباك بإدارة التحقيق كليا.

وقالت:" أنا سعيدة بانضمام الشاباك الى التحقيق، لكن لا يكفي أن يكون جزءًا من التحقيق. ما تريده العائلة هو أن يتولى الشاباك التحقيق بالكامل ويتولى القضية، لأن هناك فرقًا شاسعًا بين تزويد الشرطة بالأدوات اللازمة، وبين تسخير الشاباك كل ما لديه من أدوات من اجل الوصول إلى شقيقتي".