سارة نتنياهو تشعل ضجة حول يائير غولان.. اتهامات بـ"نظريات المؤامرة" بسبب 7 أكتوبر

أجرت زوجة رئيس الحكومة الإسرائيلي مقابلة هذا المساء (الاثنين) مع القناة 14، أدلت خلالها بادعاء يُستشف منه أن رئيس "الديمقراطيين" يائير غولان كان على علم بهجوم 7 أكتوبر مسبقاً، قبل رئيس الوزراء: "أنت تدّعي أنك كنت محارباً في 7 أكتوبر، كنت هناك في الصباح الباكر، كنت بالفعل مرتدياً ومُستعداً. في ساعة مبكرة جداً، حينما الآخرون لم يكونوا يعلمون، مثل رئيس الحكومة."

جاء في رد حزب "الديمقراطيين": "نحن ندين بشدة التصريحات الباطلة والكاذبة لسارة نتنياهو هذا المساء على القناة 14. نشر المؤامرات ضد اللواء يائير جولان وتشويه بطولته في 7 أكتوبر هو تجاوز خط أحمر يقترب من الجنون. بينما كان نتنياهو يهرع لوضع المكياج والبحث عن أعذار، كان يائير جولان يهاجم وينقذ الأرواح. الحقائق لن تتغير. لا يهم كم ستحاول عائلة نتنياهو والقناة 14 إعادة كتابة هذه الحقائق".

وأكد الحزب أن غولان تحرك في الساعات الأولى للهجوم وساعد في إنقاذ أشخاص من موقع مهرجان نوفا، مضيفًا أن الوقائع، بحسب روايته، لن تتغير مهما جرت محاولات إعادة صياغتها.

وكان غولان قد تحدث في مقابلة سابقة عن الساعات الأولى من هجوم 7 أكتوبر، موضحًا أنه استيقظ نحو الساعة السادسة والنصف صباحًا على وقع تقارير عن إطلاق النار وتسلل المسلحين إلى بلدات غلاف غزة، ثم ارتدى زيه العسكري وغادر للمساعدة في التعامل مع الأحداث.

كما روى بن شالوم، أحد الناجين من مهرجان نوفا، أن غولان وصل بسيارته الخاصة وبسلاحه الشخصي، ونادى على الناجين لإخراجهم من بين الأشجار، مؤكدًا أنه ساهم في إنقاذهم.

من جانبه، دخل رئيس حزب "أزرق أبيض" بيني غانتس على خط السجال، ورفض أي محاولة لربط غولان بالخيانة، معتبرًا أن مثل هذه الاتهامات "ليست كاذبة فحسب، بل تضر بروح القتال لدى الشعب الإسرائيلي".

كما هو معلوم، الأسبوع الماضي كُشف في i24NEWS عن سلسلة مراسلات بين كبار موظفي مكتب نتنياهو - يوناتان أوريخ، إلي فيلدشتاين وتوباز لوك. تكشف مراسلات موظفي مكتب رئيس الحكومة نتنياهو محاولة لإثارة الفتنة أثناء الحرب بين رئيس الأركان هرتسي هليفي ووزير الأمن يؤاف غالانت، المنشورات الملفقة التي بيعت للصحفيين، الخطوة الانتهازية في لقاء مع عائلات المختطفين، وأيضًا ورقة التعليمات من مكتب رئيس الحكومة التي أُرسلت ليعقوب بَرْدُوغُو.