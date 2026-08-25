وزير الخارجية الإسرائيلي: ليس لأي عضو في الكنيست السيادة على الضفة الغربية

دان غدعون ساعر، من كتلة "الليكود" النيابية الحاكمة، تصرفات حليفه عضو الكنيست تسفي سوكوت من كتلة "عوتسما يهوديت" النيابية، مؤكدًا أن سوكوت، كغيره من أعضاء الكنيست، ليس له السيادة على أراضي الضفة الغربية.

وأضاف أن القرارات يجب أن تُتخذ وتُنفذ من قبل الدولة وسلطاتها، وهي الجيش الإسرائيلي وقوات الأمن، وبإشرافهم وحدهم "وللأسف، فعل سوكوت عكس ذلك تمامًا". وجاءت اقوال ساعر في منشور كتبه على صفحته في شبكة X.

وأعربت عضو الكنيست ميراف بن آري، مركزة المعارضة عن أسفها لتصرفات سوكوت، واصفةً إياه "بالخطأ التاريخي" لأنه لم يكن يجب ان يكون في الكنيست. وأشارت إلى "أنه تهرب من الخدمة العسكرية، وأنه مخالف للقانون. وليست هذه المرة الأولى التي يقوم بتصرفات سيئة، فقد سبق له ان اقتحم مدارس في القطاع العربي". وأكدت أن منظماته المسيانية المتطرفة لا تمثل المجتمع الإسرائيلي. واختتمت حديثها قائلةً: "أشعر بالخجل من أن يكون هذا الشخص رئيسًا للجنة التعليم".

كما اتهمت شخصيات بارزة في الأجهزة الأمنية الإسرائيلية وزراء وأعضاء كنيست بمحاولة إشعال فتيل التوتر في المنطقة قبيل الانتخابات.

واتهم أحد هؤلاء المسؤولين القيادة السياسية، بانها "لا تتردد في استغلال جنود الجيش الإسرائيلي لإثارة الفتن في الضفة الغربية". وحذر المسؤول قائلاً: "لتهدئة الوضع، نحتاج إلى تعزيز القوات في الضفة الغربية، وهذا قد يكلفنا ثمناً عملياتياً". وأشار إلى نقل لواء المظليين من قطاع غزة إلى الضفة الغربية، وأضاف أن الجيش الإسرائيلي يقدر الحاجة إلى تعزيزات من لواء آخر وقوات احتياطية عديدة.

حالوتس: الحكومة هي السبب بأن مكاسب إسرائيل السياسية في غزة لا تتفق مع حجم تضحيات جنود الجيش هناك

من جانبه قال رئيس هيئة الأركان العامة الأسبق دان حالوتس إن سياسة الحكومة في غزة والضفة الغربية هي جزء من محاولتها إشعال فتيل التوتر في المنطقة بهدف تأجيل الانتخابات أو إلغائها بالكامل. وقال:" يتم اتخاذ اجراءات بهدف تعطيل الانتخابات بصورة ممكنة او مؤكدة عبر إشعال فتيل التوتر في الشرق الأوسط، من تركيا وسوريا والضفة الغربية وغزة ولبنان. ما نشهده في قطاع غزة هو انهيار كامل لجميع إنجازات الجيش الإسرائيلي، ليس بسبب الجيش الإسرائيلي نفسه، بل بسبب ضعف القيادة السياسية".