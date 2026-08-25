القبض على مشتبهين بقتل زعيم "المافيا القوقازية" في إسرائيل

أُلقي القبض على مشتبهين اثنين على صلة بجريمة قتل اول امس في محطة وقود قرب قيسارية الساحلية شمال إسرائيل.

وذكر بيان الشرطة أنه في إطار عملية بحث مكثفة، وبتوجيه استخباراتي من الوحدة المركزية في لواء الساحل، ألقت قوات اليمام القبض على المشتبهين في جريمة قتل يانيس يوشفاييف، المعروف بزعيم "المافيا القوقازية". أحد المشتبهين هو القاتل، والآخر على ما يبدو سائق السيارة. وكان الاثنان يختبئان في مستودع بمدينة الخضيرة الساحلية (شمال).

وصدمت الشرطة الإسرائيلية من هدوء منفذ الاغتيال إذ انه سحب مسدسه واطلق رصاصة واحدة من نقطة صفر على رأس يوشفاييف وانسحب من مسرح الجريمة بكل اريحية. كما فوجئت بعدم ابداء مرافقي يوشفاييف اي ردة فعل ضد منفذ الاغتيال اذ اكتفوا بالاختباء بسرعة والاحتماء.