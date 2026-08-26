مسؤول أمني إسرائيلي سابق يشكك في تقرير عن مؤامرة إيرانية لاغتيال نجل نتنياهو

شكك تساحي تسوكر، المسؤول السابق في وحدة الأمن الشخصي في جهاز الامن العام (الشاباك) اي المخابرات الاسرائيلية، إنه رغم عدم اطلاعه على التفاصيل السرية، بالتقرير الذي بثته شبكة "نيوز ماكس" الأميركية أن نجل نتنياهو البكر يائير عاد على عجل إلى إسرائيل من ميامي بعد أن كشفت المخابرات الإسرائيلية عن مؤامرة إيرانية لاغتياله أواخر العام الماضي.

ورأى تسوكر أن التقرير يثير العديد من التساؤلات: "دعوني أشك في الأمر". وعندما سُئل عن السبب، أجاب: "توقيت هذا الإعلان لوسائل الإعلام، إذا قرأتم المقال نفسه وتعمقتم في التفاصيل، سترون أنه غريب بعض الشيء. جاء في التقرير ان يائير نتنياهو ترك أغراضه ورحل. وانا اخمن ان هذا ليس دقيقا تماما. لكن ليست هذه هي القضية. القضية هي أن أي شخص يعتقد أو يشعر بأنه مُهدد في الخارج عليه أن يحترم الوضع ويعود إلى البلاد"، في انتقاد مبطن إلى يائير نتنياهو.

وأوضح تسوكر ان ما ورد بالتقرير يمكن أنه يكون:" مُبالغ فيه لأغراض سياسية"، موضحا:" التوقيت هو لأنهم تحدثوا عن ضرورة توفير جهاز الأمن العام (الشاباك) الحماية لغادي آيزنكوت (منافس نتنياهو على رئاسة الحكومة)، وبالتالي جاء هذا التقرير ليبرر توفير حراسة الشاباك لنجل نتنياهو، رغم أنه ليس شخصية حكومية".