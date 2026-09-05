اجتمع قادة حاخامات الحسيديم الخميس في البيت الأبيض مع رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب كان رمزياً فقط، لكن الشخصيات البارزة التي التقت بالرئيس، ومن بينهم الحاخامات من ساتمار المناهضين للصهيونية، والذين قدموا له رسالة يطلبون فيها تدخله في قضية التجنيد. بالإضافة إلى ذلك، طلبوا منه مساعدة مواطني الولايات المتحدة ذوي الجنسية المزدوجة (الأمريكية والإسرائيلية) الذين لا يستطيعون مغادرة البلاد.

المبادرة للرسالة التي وصلت إلى الرئيس كانت من قبل منظمة المساعدة للمنشقين "مركز المساعدة والاستشارة"، التي يرأسها شمعون شيشا. وقد وُقِّعت الرسالة من قبل جميع الحاخامات قبل تقديمها للرئيس، وجاء فيها: "نحن نناشدك التدخل من أجل مئة ألف طالب يدرسون في المعاهد الدينية والمعاهد الحاخامية في إسرائيل".

"لمدة تقارب مئتي عام، كان الطلاب الذين يدرسون في مؤسسات دينية معترف بها ويؤهلون أنفسهم ليكونوا رجال دين معتمدين معفيين من الخدمة العسكرية في جيش الولايات المتحدة. ولمدة تزيد عن خمسة وسبعين عامًا كان هناك إعفاء مماثل في إسرائيل. مؤخرًا، تم إلغاء الإعفاء، وهي خطوة أثرت بشكل مدمر على المجتمع الحريدي"، كما كُتب.

وكتب أيضًا: "لأسباب عديدة، ليس من العملي أن يتمكن الجيش الإسرائيلي من التكيف مع الاحتياجات الدينية والثقافية للمجتمع الحريدي. في الواقع، سيكون من شبه المستحيل على الحريديم الخدمة في جيش إسرائيلي علماني دون التضحية بهويتهم الفريدة والتنازل عن حريات دينية أساسية. هنا في الولايات المتحدة، نحن ننعم بالحماية التي يمنحها التعديل الأول للدستور، وهي حماية غير موجودة في إسرائيل".

أشار الحاخامات إلى أن "عشرات آلاف الطلاب المتقين، الذين كل رغبتهم هي الاستمرار في العيش وفقًا لتقاليد آبائهم، يعيشون في خوف حقيقي" وأضافوا "أثناء كتابة هذه السطور، هناك عشرات الطلاب محتجزين في السجون العسكرية بسبب رفضهم التجنيد. كل يهودي متدين في سن التجنيد يمشي في الشوارع بقلق ويذهب للنوم ليلًا وهو يعلم أنه قد يُعتقل في أي لحظة – فقط بسبب إيمانه الديني".

طلب الحاخامات تدخّل الولايات المتحدة بسبب وجود أشخاص "لا يستطيعون مغادرة الدولة لأي سبب كان، بما في ذلك بحثًا عن ملاذ في مكان آخر". وتابعوا "حسب معلوماتنا، آلاف المواطنين الأمريكيين الحاملين للجنسية المزدوجة لا يستطيعون العودة إلى منازلهم".

وختموا الرسالة : "نحن نطلب منك باحترام أن توجه حكومتك لطرح هذه القضية أمام أعلى المستويات في حكومة إسرائيل، وأن تحث قادتها على أن يحذوا حذوك - بالدفاع عن الحريات الدينية لليهود الحريديم، بدلاً من اضطهادهم".