استطلاع i24NEWS: الجمهور الإسرائيلي منقسم بشأن تحقيق النصر على إيران

نصف الجمهور الإسرائيلي يعتقد أن إسرائيل لم تنتصر في الحرب ضد إيران، وذلك وفقًا لبيانات استطلاع i24NEWS.

تعكس البيانات مجتمعًا منقسمًا بشدة حول السؤال الاستراتيجي بخصوص نتائج المعركة، حيث أن 45% فقط من المستطلعين يعرّفون الوضع كانتصار إسرائيلي. الفجوة السياسية بارزة بشكل خاص: 69% من مؤيدي الائتلاف يشعرون بإحساس النصر، مقابل 18% فقط من ناخبي المعارضة الذين يشعرون أن الهدف لم يتحقق.

يتوسع عدم الرضا الشعبي أيضًا إلى الساحة الدبلوماسية، إذ أن 50% من الإسرائيليين يبدون معارضة لوقف إطلاق النار مع إيران الذي أعلنه رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب. فقط 41% من العينة العامة يدعمون خطوة الرئيس الأمريكي. ومن المثير للاهتمام أن المعارضة لوقف إطلاق النار تتجاوز المعسكرات السياسية، حيث أن 50% من مؤيدي الائتلاف و49% من مؤيدي المعارضة يعبرون عن معارضتهم للخطوة، مما يدل على رغبة شعبية واسعة في استمرار الضغط العسكري على طهران.

على الرغم من الشكوك حول نتائج الحرب، يحظى رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتقدير إيجابي حول كيفية إدارة المعركة من قبل غالبية الجمهور. 54% من المستطلعين وصفوا أداءه بالجيد جداً أو الجيد إلى حد ما، بينما 35% وصفوه بالسيئ بدرجات متفاوتة.

كما أن الرئيس دونالد ترامب يحظى بثقة عالية نسبياً بين الجمهور الإسرائيلي، إذ أعرب 52% من المستجيبين عن رضاهم عن أدائه في إدارة الحرب، وذلك رغم التحفظ الشعبي على اتفاق وقف إطلاق النار الذي روّج له أمام النظام الإيراني.

أوسع إجماع وطني في الاستطلاع تم تسجيله في قضية الحرب في لبنان، حيث يطالب 82% من الإسرائيليين بمواصلة القتال حتى التفكيك الكامل لمنظمة حزب الله من سلاحها. ويعد ذلك توافقاً عابراً للمعسكرات ونادراً في الواقع السياسي الحالي: 95% من مؤيدي الائتلاف و66% من مؤيدي المعارضة موحدون في الرأي بأنه لا ينبغي إنهاء المعركة مع حزب الله دون حسم واضح وتفكيك البنى التحتية العسكرية لمنظمة الإرهاب.

تم جمع العينة وتم إعدادها من قبل شركة "دايركت بولس" بإدارة تسوريئيل شارون لصالح قناة i24NEWS، بتاريخ 9 أبريل 2026، بواسطة نظام رقمي مدمج مع لجنة استبيان، وذلك بين 532 مشاركًا بالغًا (18+) يشكلون عينة تمثيلية للسكان العامين في إسرائيل. نسبة الخطأ الإحصائي للعينة ±4.2% باحتمالية 95%.