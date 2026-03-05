عشية الحرب: الاجتماع السري في بني براك بشأن مصير قانون التجنيد

في حين أن دولة إسرائيل غارقة في الحرب مع إيران في إطار عملية زئير الأسد، تستمر قضية قانون التجنيد في الغليان بالخلفية السياسية. بالفعل في اليوم الثاني للعملية، ضغطت الكتل الحريدية على المستشارة القانونية للجنة الخارجية والأمن، ميري فرانكل-شور، لاستكمال نص القانون الذي وُعِدوا به قبل بدء العملية، وذلك لإتاحة بدء المناقشات والتصويت فور عودة الكنيست إلى روتين عملها.

على هذا الخلفية، عقد الأسبوع الماضي في بني براك اجتماع سري لكبار قادة الأحزاب الحريدية. من بين المشاركين كانوا رئيس شاس أرييه درعي، الوزير السابق أريئيل أتياس وعضو الكنيست ينون أزولاي، ومن الجانب الآخر رئيس ديغل هتوراه عضو الكنيست موشيه غافني، عضو الكنيست أوري مكليف، عضو الكنيست يعقوب آشر ودافيد شفيرا، شخصية رئيسية من بيت الحاخام دوف لنداو.

خلال الجلسة تم تحديث المسؤولين الكبار عن التغييرات التي تبلورها المستشارة القانونية للجنة لمسار بيسموت الأصلي، والتي بحسبهم ليست تعديلات جزئية بل تغييرات جوهرية. إن مجرد اجتماع جميع المسؤولين الكبار معًا، بما في ذلك الخصوم السياسيين، يدل على حجم الحدث والحاجة إلى اتخاذ قرار سريع بشأن مصير القانون: هل الاستمرار في المفاوضات في محاولة لتليين موقف الاستشارة القانونية، أم الاستمرار حتى بدون دعم قانوني واضح.

درعي نقل رسالة إلى رئيس الحكومة مفادها أنه يجب دفع القانون قدمًا حتى لو كان ذلك على حساب الرأي القانوني، بينما آخرون، من بينهم أتياس، طلبوا استنفاد المفاوضات في محاولة لتحقيق تليين في الرأي المتوقع لفرينكل-شور.

في غضون ذلك، أبطأت الحرب في إيران عملية التشديد حول قانون التجنيد، لكن بين القيادة الحريدية من الواضح أنه مع عودة الكنيست إلى الروتين، من المتوقع أن تتجدد قضية القانون بكامل قوتها.