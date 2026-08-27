كشف i24NEWS: المحلل القانوني أبيشاي غرِينتسايغ كشفك (الأربعاء) سلسلة من المراسلات بين الشخصيات الرئيسية في مكتب نتنياهو - يوناتان أوريخ، وإيلي فيلدشتاين، وتوباز لوك، والتي تعرض منظومة منظمة جيدًا. مراسلات موظفي مكتب رئيس الحكومة نتنياهو تكشف محاولة لإحداث خلاف أثناء الحرب بين رئيس الأركان هرتسي هليفي ووزير الأمن غالانت، والأنباء الملفقة التي بيعت للصحفيين، والخطوة الساخرة في اللقاء مع عائلات المختطفين، وأيضًا صفحة التعليمات التي أرسلها ديوان رئيس الحكومة ليعقوب بردوغو.

منذ لحظة نشر قضية إيلي فيلدشتاين، ادعى مكتب نتنياهو أنه مستشار ثانوي، دون قدرة للوصول أو تأثير. لكن المراسلات بين فيلدشتاين وكبار موظفي المكتب، ومن بينهم يوناتان أوريخ، التي ننشرها لأول مرة - ترسم صورة لاستراتيجي وماهر في صناعة الأخبار، يشارك تقريباً في كل أنشطة المكتب.

لا شيء عشوائي

لمدة عام ونصف، كان إيلي فلدشتاين الرجل المقرب الموثوث لكبار موظفي ديوان رئيس الوزراء نتنياهو. في صباح السابع من أكتوبر، تطوع لمساعدة توباز لوك في رسائل نتنياهو، وحتى قدم نصائح حول كيف يجب أن يظهر نتنياهو أمام الجمهور في تلك الساعات الدراماتيكية.

7.10.23, 11:37

فيلدشتاين يكتب: "بدون بدلة وبدون ربطة عنق. وضعية قتالية".

المتحدث باسم رئيس الحكومة، توباز لوك، أجاب: "هالو اااا تريد أن تعلم الخلاط؟" أي، هل تريد أن تعلمني كيف أخلط؟

المديح الذي يوجهونه لأنفسهم على قدرات "الخلط" سيعود مرارًا وتكرارًا في الحوار بين المتحدثين باسم رئيس الحكومة، إيلي فلدشتاين، يونتان أوريخ وتوباز لوك. لاحقًا، سيمدح أوريخ فلدشتاين قائلاً إنه "ملك الخلط رقم واحد". أما المستشار المقرب إسرائيل إينهورن أطلق على ذلك "يخلقون واقعًا".

على عكس المحاولة لاستعراض فيلدشتاين كشخصية هامشية، يتضح من مواد التحقيق أنه في الواقع المتحدث السياسي باسم رئيس الحكومة، توباز لوك، مكث في منزل فيلدشتاين في الليلة بين السابع والثامن من أكتوبر لغرض التشاور، وكذلك في الليالي التالية. في الثاني عشر من أكتوبر، فجر اليوم، بعد خمسة أيام من اندلاع الحرب، يلتقي لوك وفيلدشتاين مرة أخرى. كتب له فيلدشتاين: "نجلس في الفيلا عند صديقي. بجانب المسبح. أنا في الطريق إلى هناك ومعي الطعام". وصل لوك وتحدث الاثنان عن الاستراتيجية الإعلامية لرئيس الحكومة.

في 11 أكتوبر تم تجنيد فيلدشتاين رسميًا من قبل المدير العام لديوان رئيس الحكومة عبر هيئة الطوارئ الوطنية في وزارة الأمن، وبدأ يعمل فعليًا لصالح مكتب رئيس الحكومة.

بعد عدة أيام من السابع من أكتوبر، قام يوناتان أوريخ وإيلي فيلدشتاين بصياغة أوراق رسائل للوزراء المقربين من رئيس الحكومة. تم إرسال الرسائل مباشرة إلى الوزراء أنفسهم.

على سبيل المثال، في 14.10.23 صفحة الرسائل تقول إن "كل الجهات الأمنية على مر السنين كانت ضد احتلال القطاع، لذلك كانت سياسة رئيس الوزراء: إذا لم نحتل، فعلى الأقل نسحق".

وماذا بشأن إقامة لجنة تحقيق؟ صفحة الرسائل كانت كالتالي: "رئيس الحكومة نتنياهو قد أمر بالفعل بإجراء فحص فوري للإخفاقات. استخلاص العبر الكامل – بعد الحرب. المهمة هي القضاء على حماس. ويجب التركيز فقط على الحرب".

إلا أنه في تلك الأيام بالذات، سعى ديوان نتنياهو كما ذُكر إلى تحميل المسؤولية لجهات أخرى. في 12 أكتوبر، أبلغ المكتب الصحفيين أن نتنياهو تم إعلامه بالهجوم فقط في الساعة 06:29 صباح يوم 7 أكتوبر، بل وأصدر بيانًا صحفيًا بهذا الخصوص. أرسل فيلدشتاين إلى توباز الأخبار العاجلة، وأضاف: "قنبلة".

بالمقابل، يجب الإشارة إلى أن غالانت أدار بنفسه حملة وشرح للصحفيين دون توقف، فعلاً دون توقف، ضد رئيس الحكومة. على سبيل المثال، بخصوص عدم توجيه ضربة قاصمة لحزب الله. تحدث غالانت عن انعقاد مجلس الشورى لدى حزب الله. وبعدم مسؤولية، تحدث غالانت أيضاً عن سلاح خاص تمتلكه إسرائيل وكان من الممكن استخدامه، لكن نتنياهو وغانتس رفضا استخدامه. ألمح غالانت إلى أجهزة النداء (البيجرات)، لكنه بالطبع لم يذكر ذلك أمام الصحفيين. وهذه مجرد مثال واحد. في إطار حملة غالانت، نقل للصحفيين مراراً وتكراراً معلومات سرية، حيث اضطرت الرقابة لمنع نشر بعض منها.

أوريخ لم يكن في اجتماع الحكومة - لكنه صاغ تسريباً ضد رئيس الأركان

استمرت صراعات القوى هذه في جميع الاتجاهات وعلى امتداد الوقت. فعلى سبيل المثال، في 17 ديسمبر 2023 الساعة 12:19، صاغ أوريخ لفيلدشتاين التسريب التالي ضد رئيس الأركان: "الوزير أكونيس في جلسة الحكومة قال: 'أرى خطورة في أن رئيس الأركان لم يجد من المناسب حضور أي جلسة حكومة منذ بداية الحرب'". أوريخ، بالطبع، لم يكن حاضرًا في جلسة الحكومة، لكنه كُلِّف بتنفيذ المهمة.

أوريخ يوجه لفيلدشتاين: "احرق"

فيلدشتاين يجيب: "حالاً"

يجب الإشارة أن أكونيس، تبرأ أمام الصحفيين من هذا النص ونفاه، وبحسب أقواله قال أصلاً هكذا: "من الصواب أن يقوم رئيس الأركان بين الحين والآخر بعرض تقرير أمام الهيئة العامة لحكومة إسرائيل".

يجدر بالذكر أن رئيس الأركان لم يُدع شخصياً إلى هذه الاجتماعات الحكومية على الإطلاق، بل فقط إلى اجتماعات مجلس وزراء الحرب والمجلس الوزاري الموسع. أي، أن ديوان رئيس الحكومة يصدر إحاطة حول سلوك رئيس الأركان "الوقح" لعدم حضوره اجتماع الحكومة، في حين أنه لم يُطلب منه أصلاً من قِبل رئيس الحكومة أن يشارك فيه.

"وجهت له صفعة، هذا أفضل."

المراسلات تدل أيضاً على المكانة غير القابلة للجدل ليونتان أوريخ، حتى أمام كبار المسؤولين. في "إسرائيل اليوم" نُشر في 31 أكتوبر 2023 أن "رئيس الحكومة نتنياهو عيّن رئيس الموساد السابق، يوسي كوهين، مبعوثاً لـ"مهام خاصة"، وذلك على خلفية التقارير بأن كوهين زار قطر بهدف دراسة إمكانيات نقل سكان من غزة باتجاه مصر، من بين أمور أخرى".

فيلدشتاين يرسل إلى أوريخ المقال ويسأل: "أسمع، هل هذا صحيح؟"

أوريخ: "مزيف"

فلدشتاين: "ألا تريد أن تنكر؟"

أوريخ: "لا حاجة. صفعتُه صفعة. هذا أفضل."

بالمناسبة، يجدر بالذكر أنه في أعقاب النشر الذي لم يُنفَ، توجهت الوزيرة ريجيف إلى رئيس الحكومة بهذا الشأن، وقد نفى هو النشر.

إلى جانب نشاطات إعلامية مشروعة، وصلت السخرية في مكتب نتنياهو أحيانًا إلى أقصى حد.

على سبيل المثال، في 20.11.23 عُقد اجتماع مجلس وزراء الحرب مع عائلات المختطفين. طلب أوريخ من فيلدشتاين أفكارًا.

فيلدشتاين اقترح: "كنت سأزوّد رئيس الحكومة بمعلومات على الأقل عن بعض العائلات التي لديها قتلى أيضًا وما إلى ذلك".

سيبدو كأنه يهتم، كأنه يعرف ومهتم، وليس أنه يسمع كل شيء منهم. وأثناء حديثه معهم يستخرج المعلومات.

أوريخ: "نعم".

فيلدشتاين: "هذا سيفاجئهم، لأنه كأنه يعرفهم."

الخطوة لإشعال الخلاف بين هرتسي هليفي وغانت

لكن يبدو أن الخطوة الأكثر جنوناً من جميعها كانت الخطوة التالية.

21 يونيو 2024. فيلدشتاين وأوريخ يواصلان دفع الخطوة لإزاحة هرتسي هليفي من منصبه كرئيس الأركان. خطوة يعملان على دفعها لصالح رئيس الحكومة منذ فترة.

فيلدشتاين يصوغ للصحفي الاستفسار التالي: "علمنا أنه في الشهر ونصف الأخيرين جرت عدة محادثات، سواء على انفراد أو بوجود أشخاص، بين وزير الأمن غالنت وبين مدير عام وزارة الأمن إيال زامير، وخلالها تحدث وزير الأمن مع زامير حول إمكانية أن يشغل الأخير منصب رئيس الأركان القادم. كما نقلت إليه رسائل تفيد بأن هذا تعيين يمكن لنتنياهو أن يوافق عليه، ولذا زامير هو خيار واقعي. علمنا أيضاً أن وزير الأمن يمنع مؤخراً رئيس الحكومة من الاجتماع مع زامير."

فيلدشتاين: "اقرأ"

فيلدشتاين: "الهدف من النشر واحد. دس إسفين بين هرتسي وغالانت"

أوريخ: "فهمت"

فيلدشتاين: "غالانت مشغول بتعيين رئيس أركان فوق رأس هرتسي وقبل أن يعتزل هرتسي، وهذا يسرّع اعتزال هرتسي. مفهوم؟"

فيلدشتاين: "توافق على الصياغة؟"

أوريخ: "ماشي".

ليس لدي طريقة للشرح، لذلك أهاجم

وماذا حدث عندما طُلب من مستشاري رئيس الوزراء التعامل مع تقرير لاذع من مراقب الدولة؟

في 6 أبريل 2024، قرر المراقب إنجلمان أن: "لا يمكن تفسير كيف أن دولة الستارت أب لا تنجح في إقامة مقر إقامة لرئيس وزراء إسرائيل خلال عقد كامل، وحتى ترميم المقر في بلفور استغرق سنوات طويلة. وبدلاً من ذلك، أنفق مكتب رئيس الوزراء في السنوات الأخيرة حوالي 56 مليون شيكل على بناء وتحصين مساكن خاصة لرؤساء الوزراء – عضو الكنيست نتنياهو (27 مليون شيكل)، السيد بينيت (25 مليون شيكل) وعضو الكنيست لَبيد (4 ملايين شيكل).

في مكتب المتحدث باسم رئيس الحكومة يعملون بشكل محموم، وبحجم غير عادي، على التحضير للتعامل مع هذا التقرير.

أوريخ يصيغ بيانًا صحفيًا.

فيلدشتاين يكتب له بخصوص قرار المراقب بأن مماطلة نتنياهو في إقامة المقر الجديد تسببت بتكاليف باهظة لخزينة الدولة. "هناك ادعاء أن هذا كلف الدولة 27 مليون شيكل. هذا تصريح خطير. يجب القضاء عليه وشرحه بشكل أفضل كما حدث مع بينيت. تفهم؟"

أوريخ يجيبه بالجملة المذهلة التالية: "ليس لدي طريقة لشرح ذلك. لذلك أنا أهاجم".

فيلدشتاين يفهم الرسالة، وهم يعملون على صيغ تُحمّل كامل المسؤولية واللوم لرئيس الوزراء السابق نفتالي بينيت، دون التطرق أو محاولة تفسير تصرفات نتنياهو.

فيلدشتاين يضيف: "يجب تفعيل كاستل اليوم". الحديث يدور عن استجواب من كاستل قبل عدة أشهر، والذي من المفترض أنه يهاجم نتنياهو بشكل كبير في سياق المساكن الرسمية. لكن القصة الحقيقية، كما يتبين من المراسلات، أن هذا الاستجواب تم طلبه من قبل جهة مقربة جداً من بنيامين نتنياهو، بهدف إنتاج رد من مكتب رئيس الحكومة يهاجم بينيت. والآن تقرر استخدام هذا الاستجواب.

المراسلات تكشف كما ذُكر عن عادتهم في تضليل الصحفيين وبيعهم قصصًا مختلقة. إليكم مثالاً من 20 حزيران 2024.

أوريخ يكتب لفيلدشتاين: "أريد أن أحدث فوضى"

فيلدشتاين "دائمًا"

أوريخ ينقل إلى فيلدشتاين السكووب التالي للنشر: "ليبرمان وبينيت يتجادلان حول موقعه في القائمة. بينيت يُصر على الرقم 2، ليبرمان اقترح الرقم 4."

فلدشتاين: "هوبا"

ويتابع بالتحديث: تم الاستلام. سأعالج الأمر صباحًا. هل هذا من الحَسيد؟ (لقب لشروليك إينهورن)

أوريخ: "سبين خاصتي".

فيلدشتاين: "جميل"

من الجدير بالذكر أن بينيت وليبرمان التقيا بالفعل قبل ذلك بعدة أيام. ومع ذلك، فإن الادعاء بشأن الترتيب في القائمة هو اختراع، كما يعترف أوريخ نفسه، من خياله المبدع.

فيما يلي مثال إضافي من 15.4.24، الساعة 13:05

قال مسؤول إسرائيلي رفيع: رئيس الحكومة قرر قبل الهجوم أن كل من يضر بإسرائيل – سيتضرر، وهذا المبدأ لا يزال ساري المفعول. دفاعنا ليس ردعًا. إيران ستتعرض لضربة لا تستطيع منعها. السؤال هو التوقيت. على الإيرانيين الآن أن يقصوا أظافرهم.

13:40: هل هذا مناسب؟

أوريخ: مساء الخير.

أوريخ: نعم.

فلدشتاين: نعم، نعم. تعلمت منك.

فلدشتاين: هذا صعد إلى الصدارة

أوريخ: بطل

الرسائل التي أمليت على يعقوب بردوغو

أكثر ما يبرز هو العلاقة الخاصة، إذا جاز القول، بين المحلل والمقدم يعقوب برادروغو وبين مكتب رئيس الحكومة. هذه العلاقة تتجاوز بشكل صارخ كل علاقة معتادَة بين صحفي ومصدر. أوريخ وفيلدشتاين معًا، وكل واحد منهما على حدة، شرحوا له مرارًا وتكرارًا ما عليه أن يقوله على الهواء، وكأن ذلك باسمه الشخصي. هكذا بالضبط.

إليك مثال من 8 مايو 2024.

أوريخ: ماذا ينبغي أن يقول بردوجو عن فينتر؟

فلدشتاين: أنا أتصل ببردوغو

أورِيخ: في الاستوديو. أرسل رسالة نصية.

فلدشتاين: رئيس الأركان استدعاه (فينتر) أمس للحديث. رئيس أركان لديه تفويض فقط للانتصار في الحرب والاستقالة، يقرر تعيين جنرالات غير ضروريين وإقالة ضباط.

أوريخ: أرسل له!!

فلدشتاين: هجومه يثبت أنه لا ينوي الاستقالة. فقط تحمل المسؤولية.

فلدشتاين: أرسلت

فلدشتاين: أرسلت لباردوغو كل شيء.

في 11 يوليو 2024، أوريخ يُعلِم فلدشتاين أن بردوغو ينتظر رسائله.

فيلدشتاين: معالج

في 20.10.24، أورِيخ يُطلع فلدشتاين على أحد أكثر الأحداث المُحرجة التي يمكن أن تحدث لصحفي.

أوريخ: "نشروا رسائل SMS لك مع بردوغو. بدون اسمك"

فلدشتاين يسأل: "هل تعتقد؟"

أوريخ يحيله إلى تقرير في "العين السابعة" وفيه صورة لتقرير على القناة 14 الذي كُتبت فيه عن طريق الخطأ التعليمات من مكتب رئيس الحكومة لباردوغو. باردوغو نقل بالخطأ النص الخام للدجيتال، والمحرر رفع النص كاملاً إلى الموقع.

على سبيل المثال، كُتب: "عليك أن تقول إنه لا توجد هنا مصادفة". "يجب أن تقول إن هذا يقرّب نحو الصفقة"، "انتبه" وما إلى ذلك.

بعد أن سخرت الشبكات من نشر صفحة الرسائل الخام، أضافوا في قناة 14 في نهاية المقالة ملاحظة كاذبة: "المقالة تم تحريرها من أقواله في النشرة الرئيسية، ومع توضيحات من بردوغو التي لم تُفهم أثناء وجوده في الاستوديو".

المراسلات بين فيلدشتاين وأوريخ تثبت أن هذه ليست توضيحات من بردوجو، بل أوامر مباشرة من مكتب رئيس الحكومة إلى المعلق والمقدم.