ترامب يتعهد: الكشف عن ملفات الكائنات الفضائية السرية سيبدأ قريباً

أعلن الرئيس دونالد ترامب الليلة الماضية (السبت) في مؤتمر Turning Point USA في أريزونا أن إدارته ستبدأ "قريبًا جدًا" في الكشف عن ملفات حكومية سرية تتعلق بالأجسام الطائرة المجهولة والظواهر الجوية غير المفسرة. إلى جانب تصريحاته حول التوتر الأمني وشروط وقف إطلاق النار المعقدة مع إيران، وعد ترامب بشفافية غير مسبوقة بخصوص المواد التي تم جمعها على مدى عقود. الإعلان جاء استجابةً لمطالب متزايدة من الجمهور والكونغرس لكشف ما تعرفه منظومة الأمن فعليًا عن الأجسام الغامضة التي شوهدت في السماء.

الإثارة حول هذه المعلومات تتكامل مع عصر من البحث المكثف في الفضاء، الذي تقوده مهمة "أرتميس 2" التابعة لناسا. هذه المهمة، التي أرسلت طاقم رواد فضاء إلى مدار حول القمر لأول مرة منذ أكثر من خمسة عقود وعادت بسلام إلى الأرض قبل نحو أسبوع، رمزت لعودة البشرية إلى الفضاء العميق ولمحاولة إقامة وجود دائم خارج كوكب الأرض.

يؤكد البيت الأبيض أن هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز شفافية حكومية غير مسبوقة. ترامب قد وجّه بالفعل وزير الحرب، بيت هيغست، والوكالات الاستخباراتية ذات الصلة، للبدء في عملية تحديد وإطلاق الملفات التي تتعلق بحياة خارج الأرض وبالأجسام الطائرة المجهولة. الضغط الشعبي واهتمام أعضاء الكونغرس في الأشهر الأخيرة وصلا إلى ذروتهما، وخاصة بدافع الرغبة في فهم طبيعة الأجسام التي يبدو أن أدائها يتجاوز التكنولوجيا المعروفة.

على الرغم من التوقعات، قال وزير الحرب بيت هيغشت في فبراير\شباط إن تحديد الملفات ونشرها هو عملية معقدة تتطلب وقتًا إضافيًا. كما أوضح الرئيس السابق أوباما في الماضي أنه رغم الإحصاءات التي تدعم احتمال وجود حياة في الكون، لم يتم العثور بعد على أدلة قاطعة على التواصل مع حضارات خارجية. ومع ذلك، فإن استعداد البيت الأبيض نفسه لرفع السرية يخلق شعورًا بأن عصرًا جديدًا من الاكتشافات يقف على الأبواب، ومعه الأمل في فهم أعمق لمجالنا الجوي.