أعلنت أمازون اليوم (الاثنين) توقيع اتفاقية للاستحواذ على التكنولوجيا المملوكة لشركة الذكاء الاصطناعي الإسرائيلية ديكارت (Decart)، وانضمام مؤسسيها، دين لايترسدورف وموشيه شاليف وأوريان لايترسدورف، إلى أمازون مع فريق الباحثين والمهندسين التابع لهم.

وفقًا لبيان أمازون، ستساعد تقنية Decart الشركة على تحسين أداء عمليات الاستدلال وشرائحها المخصصة، مما يتيح لمزيد من العملاء تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي وتشغيلها بسرعة أكبر وبتكلفة أقل.

ديكارت هي مختبر إسرائيلي للذكاء الاصطناعي، تأسس عام 2023 على يد الدكتور دين لايترسدورف (الرئيس التنفيذي)، وموشيه شاليف (نائب الرئيس للمنتجات)، والدكتور أوريان لايترسدورف (كبير العلماء)، وجميعهم من خريجي وحدات الاستخبارات.

ترتكز الشركة على تقنيات التحسين والبنية التحتية الحاسوبية التي تقلّص بشكل كبير القدرة الحاسوبية اللازمة لتشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي، ما يتيح تشغيلها بسرعة أكبر وبتكلفة أقل ولصالح ملايين المستخدمين في الوقت نفسه. وبالاعتماد عليها، تطوّر الشركة Live AI، وهي نماذج فيديو ونماذج عالمية (World Models) تعمل في الوقت الفعلي وتستجيب فورًا لأي مدخلات، دون تأخير ملحوظ. وقد جمعت Decart حتى اليوم أكثر من 450 مليون دولار من مستثمرين، من بينهم Radical Ventures وNVIDIA وSequoia Capital وBenchmark وZeev Ventures، بالإضافة إلى الأذرع الاستثمارية لشركات Adobe وeBay وToyota.

منذ عام 2025، عمل فريق من ديكارت بالتعاون الوثيق مع أمازون لتحقيق نتائج أداء قوية على Trainium، باستخدام نهج متكامل يجمع بين البرمجيات والأجهزة.

بفضل خبرتهم العميقة في تحسين الأداء عبر كامل المكدس، على مستوى العتاد والبرمجيات، سيساعد فريق Decart أمازون على مواصلة الابتكار والريادة في مجال شرائح الذكاء الاصطناعي المصممة خصيصًا والنماذج التوليدية.

تعزز أمازون، التي استحوذت على ديكارت، مكانتها في مجال الذكاء الاصطناعي. وتدير الشركة الأمريكية منصة الحوسبة السحابية AWS، وتستثمر موارد كبيرة في تطوير تقنيات متقدمة للذكاء الاصطناعي. ومن المتوقع أن يعزز الاستحواذ على ديكارت قدرات أمازون التكنولوجية في هذا المجال.