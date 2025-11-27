منفذ الهجوم في محيط البيت الأبيض أفغاني خدم الى جانب القوات الأمريكية: أبرز المعلومات عنه

إطلاق نار قرب البيت الأبيض: أُلقي القبض على أحد المشتبه بهم في الحادث صباح اليوم (الخميس) - رحمن الله لاكانوال، مواطن أفغاني، يبلغ من العمر 29 عامًا. يُشتبه في أن لاكانوال أطلق النار وأصاب جنديين من الحرس الوطني بجروح بالغة الليلة الماضية. خدم لاكانوال في أفغانستان إلى جانب جنود أمريكيين وعمل لدى أمازون.

Emma LACOSTE / AFPTV / AFP

قال أحد أقارب المشتبه به لشبكة إن بي سي نيوز إن المشتبه به كان متمركزًا في قاعدة في قندهار بأفغانستان، خلال جزء من خدمته العسكرية. وأضاف القريب أيضًا أنه خدم مع لاكانوال، وأنه كان يدعم القوات الأمريكية. وقال: "كنا المستهدفين من قبل طالبان في أفغانستان. لا أصدق أنه استطاع فعل هذا". هاجر لاكانوال، الذي نشأ في ولاية خوست، إلى الولايات المتحدة عام 2021، وعاش في بيلينجهام بولاية واشنطن مع زوجته وأطفاله الخمسة.

تشير تفاصيل القضية إلى أنلاكانوال نصب كمينًا للجنود. أُصيبت الضحية الأولى على الفور وسقطت أرضًا في مكانها. أصيبت بطلقتين ناريتين على الأقل خلال الكمين. ثم أخذ المشتبه به سلاحها واستخدمه لمواصلة إطلاق النار، فأصاب الحارس الثاني. ردّ الحارس الثالث، الذي لم يُصب بأذى، بإطلاق النار في النهاية، منهيًا الهجوم. واعتقله لاحقًا أفراد من الحرس الوطني والشرطة. وهو لا يتعاون حاليًا مع السلطات.

أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بيانًا بعد الحادث، ردّ فيه بغضب: "كان هذا الهجوم المروع عملاً شريرًا وكراهيةً وإرهابًا. لقد كان جريمةً بحق أمتنا بأكملها، وضد الإنسانية. قلوب جميع الأمريكيين الليلة مع جنديي الحرس الوطني لولاية فرجينيا الغربية وعائلتيهما. بصفتي رئيسًا للولايات المتحدة، سأضمن أن يُعاقب الحيوان الذي ارتكب هذا بأشد العقوبات...". في الوقت نفسه، أعلنت سلطات الهجرة تعليق معالجة جميع طلبات الهجرة للمواطنين الأفغان فورًا، بانتظار مراجعة إضافية لبروتوكولات الأمن والفحص".