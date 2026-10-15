أطلقت واتساب ميزة جديدة تتيح للمستخدمين دعوة أشخاص لمكالمات صوتية ومرئية حتى لو لم يكن لديهم حساب في التطبيق. ستسمح هذه الميزة بإجراء مكالمات فردية وجماعية مع ما يصل إلى 32 مشاركًا، مجانًا وبدون تحديد وقت، دون حاجة المدعوين للتسجيل في الخدمة أو تنزيل التطبيق.

للدعوة شخص لمحادثة، يجب الدخول إلى علامة التبويب الخاصة بالمحادثات في واتساب، الضغط على علامة الزائد (+)، إنشاء رابط للمحادثة وإرساله للمدعو. من ليس لديه حساب يمكنه فتح الرابط في المتصفح على الحاسوب، إدخال اسمه والانضمام إلى المحادثة.

في واتساب يؤكدون أن الميزة تشمل آليات للحفاظ على خصوصية المشاركين. كل ضيف يطلب الانضمام يحتاج إلى موافقة من أنشأ المحادثة، وحتى ذلك الحين سينتظر في غرفة انتظار. سيتمكن منشئ المحادثة أيضًا من إزالة المشاركين في أي مرحلة. الضيوف لن يتمكنوا من رؤية أرقام هواتف المشاركين الآخرين، أو إرسال رسائل، أو دعوة أشخاص إضافيين للمحادثة.

سيتمكن الضيوف أيضًا من استخدام أدوات إضافية، منها مشاركة الشاشة من الحاسوب، التفاعل بالإيموجي ورفع اليد لطلب الكلام. جميع المحادثات ستكون مشفرة من طرف إلى طرف، حتى عندما يشارك فيها أشخاص ليس لديهم حساب واتساب.

بالإضافة إلى ذلك، في وقت لاحق من هذا العام، تخطط الشركة لإتاحة تنسيق المكالمات مباشرة عبر Google Calendar و-Outlook. بعد ربط حساب الواتساب بالتقويم، سيكون من الممكن إضافة رابط للمحادثة.