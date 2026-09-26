سفير العراق في إيران: اتصالات مكثفة للحكومة لإعادة حركة الطيران بين البلدين

نقلت وكالة الأنباء العراقية "واع"، السبت، عن السفير العراقي في إيران ياسر الحجاج قوله إن الحكومة العراقية تجري اتصالات مكثفة من أجل إعادة حركة الطيران بين البلدين إلى طبيعتها. وأكد الحجاج أن توقف الرحلات الجوية بين العراق وإيران هو "ظرف عابر ومؤقت"، ولا علاقة له بالعلاقات "التاريخية والروابط الراسخة" التي تربط بين البلدين، مشدداً على أن حكومة بغداد مستمرة في بذل الجهود من أجل تجاوز هذا الظرف والعمل على عودة حركة الطيران في أقرب وقت ممكن.