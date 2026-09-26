التغطية متواصلة: ترامب يرفض المقترح الإيراني لإعادة فتح مضيق هرمز واستئناف المفاوضات
اتفق الجيشان الصيني والأميركي على توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز الاتصالات خلال الأزمات والوقاية منها، ومواصلة التعاون في البحث عن رفات العسكريين الأميركيين الذين فُقدوا في الصين.
أعلنت الخارجية الصينية، اليوم السبت، أن الرئيسين ترامب وشي جين اتفقا على ضرورة التزام إيران بتعهدها بعدم تطوير أسلحة نووية، وأنه لا يجوز لأي دولة أو مؤسسة فرض رسوم عبور على الممرات المائية الدولية، في إطار توافق من 8 نقاط توصل إليه البلدان خلال زيارة شي للولايات المتحدة
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وكيل غوتيريش لنزع السلاح: ندعم عودة التعاون بين إيران ووكالة الطاقة الذرية
قبيلة عراقية تزعم أنها قاتلت قراصنة صوماليين لتحرير سفينة مختطفة.
تقرير: رئيس المخابرات المصرية يحذر قبل 7.10 وترامب يخطط لمهاجمة إيران في نوفمبر
السلطة الفلسطينية: فتح باب الترشح للانتخابات التشريعية بالتزامن في غزة والضفة
أعلنت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية، السبت، فتح باب استقبال طلبات ترشح القوائم للانتخابات التشريعية 2026، بالتزامن في الضفة الغربية وقطاع غزة، وفق ما نقلت عنها وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا). وقالت اللجنة إنها بدأت استقبال طلبات الترشح في مقرها العام بمدينة البيرة، ومكتبها في مدينة دير البلح بقطاع غزة، على أن تستمر العملية لمدة 12 يوماً، تنتهي الأربعاء 7 أكتوبر.
لافروف: روسيا مستعدة للمساهمة في تحقيق الاستقرار بمنطقة مضيق هرمز
لافروف: حان وقت تحقيق الاستقرار بإقامة الدولة الفلسطينية
مسؤول أميركي لـ"أكسيوس": نجري محادثات "إيجابية وبنّاءة" مع إيران عبر وسطاء
قال مسؤول أميركي لموقع "أكسيوس"، السبت، إن الولايات المتحدة تجري محادثات "إيجابية وبنّاءة" مع إيران عبر وسطاء، مشيراً إلى أن المحادثات تتناول الموضوعات كافة بما في ذلك الملف النووي.وأضاف المسؤول الأميركي أن مسؤولين قطريين شاركوا في المفاوضات غير المباشرة ونقلوا رسائل بين الطرفين.وأشار إلى أن المفاوضين الأميركيين أوضحوا لنظرائهم الإيرانيين أن طهران لا تسيطر على مضيق هرمز، وبالتالي من غير المقبول تقديم مطالب بشأنه.
الجيش الإسرائيلي: استهداف مستودع أسلحة تابع لحزب الله في منطقة سجد جنوبي لبنان
اجتمع قادة المعارضة في منزل لابيد: وكان على جدول الأعمال - التنسيق الوثيق للتحركات داخل الكتلة
سفير العراق في إيران: اتصالات مكثفة للحكومة لإعادة حركة الطيران بين البلدين
نقلت وكالة الأنباء العراقية "واع"، السبت، عن السفير العراقي في إيران ياسر الحجاج قوله إن الحكومة العراقية تجري اتصالات مكثفة من أجل إعادة حركة الطيران بين البلدين إلى طبيعتها. وأكد الحجاج أن توقف الرحلات الجوية بين العراق وإيران هو "ظرف عابر ومؤقت"، ولا علاقة له بالعلاقات "التاريخية والروابط الراسخة" التي تربط بين البلدين، مشدداً على أن حكومة بغداد مستمرة في بذل الجهود من أجل تجاوز هذا الظرف والعمل على عودة حركة الطيران في أقرب وقت ممكن.
حكومة العراق: المحادثات مع واشنطن تهدف لاستثناء بعض المطارات لتلبية الاحتياجات الإنسانية
مكتب الزيدي: العراق في محادثات مع الولايات المتحدة لإعفاء بعض المطارات من القيود المفروضة على الطيران الإيراني
ترامب: كميات ضخمة من النفط تعبر مضيق هرمز
ترامب: أجريت حوارًا مطولاً بشأن الذكاء الاصطناعي مع الرئيس الصيني
ترامب: أرفض المقترح الإيراني
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب رفض المقترح الإيراني لإعادة فتح مضيق هرمز واستئناف التفاوض مع الولايات المتحدة.
مصدر أميركي: ترامب أبلغ فريق التفاوض أن لا اتفاق دون تحرك إيراني أولا
عضو بمجلس القيادة اليمني يلتقي لافروف في نيويورك ويبحثان التصعيد الحوثي
بحث عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني عبدالله العليمي باوزير التطورات السياسية والأمنية والعسكرية في اليمن، مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف السبت، خلال لقائهما على هامش اجتماعات الأمم المتحدة في نيويورك.
مجلس الأمن القومي الإيراني: هناك عدة خيارات غير عسكرية للرد على حظر الطيران
الصين تدعو لحماية النظام التجاري متعدد الأطراف وتعزيز التعاون الدولي
دعا نائب الرئيس الصيني هان تشنج، السبت، إلى الحفاظ على النظام التجاري متعدد الأطراف وتعزيز التعاون والتنسيق الدوليين، معتبراً أن ذلك يمثل "النهج الصحيح" لمواجهة التحديات العالمية.وقال هان، في كلمة الصين أمام الدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، إن بكين تدعم جهود إصلاح الأمم المتحدة وتحسين عملها، بما يعزز دور المنظمة في الحوكمة العالمية.
التحالف: تدمير صاروخين باليستيين حوثيين باتجاه خميس مشيط ومسيّرتين نحو الرياض