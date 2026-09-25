التغطية متواصلة: إيران تعرض اتفاقا جزئيا لفتح مضيق هرمز، وواشنطن تدفع اتفاق يشمل البرنامج النووي

مصر تدين إطلاق صواريخ تجاه الطائف وينبع وتؤكد تضامنها الكامل مع السعودية

أدانت مصر الجمعة، بأشد العبارات إطلاق صواريخ في محاولة لاستهداف الطائف وينبع داخل السعودية، مؤكدةً أن هذه الاعتداءات تمثل "انتهاكاً صارخاً وغير مقبول للقانون الدولي وتهديداً لأمن واستقرار المنطقة".وأكدت الخارجية المصرية في بيان "رفض مصر القاطع لهذه الاعتداءات، وتضامنها الكامل مع أمن المملكة، باعتباره امتداداً للأمن القومي المصري".

وشددت على دعمها لكافة الإجراءات التي تتخذها المملكة لسلامة أراضيها وسيادتها وأمن مواطنيها، محذرةً من تداعيات استمرار التصعيد على الأمن والاستقرار الإقليميين.