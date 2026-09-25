التغطية متواصلة: إيران تعرض اتفاقا جزئيا لفتح مضيق هرمز، وواشنطن تدفع اتفاق يشمل البرنامج النووي
السفير الأميركي لدى بكين: ترمب أبلغ شي أن أي مساعدة صينية لإيران "غير مقبولة على الإطلاق"
عرضت إيران على الولايات المتحدة مقترحاً جديداً لإعادة فتح مضيق هرمز واستئناف محادثات أوسع بهدف التوصل إلى تسوية نهائية للحرب، استناداً لمذكرة التفاهم، إلا أن مصادر مطلعة قالت إن واشنطن من غير المرجح أن تعود إلى الاتفاق المؤقت، وإنها تدفع نحو اتفاق شامل يغطي المضيق والبرنامج النووي.
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مصر تدين إطلاق صواريخ تجاه الطائف وينبع وتؤكد تضامنها الكامل مع السعودية
أدانت مصر الجمعة، بأشد العبارات إطلاق صواريخ في محاولة لاستهداف الطائف وينبع داخل السعودية، مؤكدةً أن هذه الاعتداءات تمثل "انتهاكاً صارخاً وغير مقبول للقانون الدولي وتهديداً لأمن واستقرار المنطقة".وأكدت الخارجية المصرية في بيان "رفض مصر القاطع لهذه الاعتداءات، وتضامنها الكامل مع أمن المملكة، باعتباره امتداداً للأمن القومي المصري".
وشددت على دعمها لكافة الإجراءات التي تتخذها المملكة لسلامة أراضيها وسيادتها وأمن مواطنيها، محذرةً من تداعيات استمرار التصعيد على الأمن والاستقرار الإقليميين.
نائب رئيس مجلس القيادة اليمني يدعو لبلورة موقف عربي من التدخل الإيراني في بلاده
دعا نائب رئيس مجلس القيادة اليمني عبد الله العليمي خلال لقاء، الجمعة، مع الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي إلى بلورة موقف عربي أكثر تنسيقاً وفاعلية تجاه التدخلات الإيرانية في اليمن، يقوم على "احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية ورفض استخدام الجماعات المسلحة لتحقيق أهداف دول خارجية".
وأكد العليمي خلال اللقاء الذي عقد في نيويورك، أن التطورات الأخيرة أثبتت أنه "لا انفصال بين أمن البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن وأمن الدول العربية ومصالحها"، وفق ما نقلت عنه وكالة الأنباء اليمنية (سبأ).وأشار إلى أن حماية البحر الأحمر وباب المندب بصورة مستدامة "تبدأ من تعزيز قدرة الدولة اليمنية على بسط سيادتها على أراضيها واحتكار السلاح".
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بعد سلسلة الهجمات: الجيش الإسرائيلي يقوم بزيادة قواته في جميع أنحاء البلاد، وستعمل عملية ماجلان تحت القيادة المركزية.
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وزير الخارجية المصري يبحث التطورات الإقليمية مع نظيره العماني في نيويورك
قالت الخارجية المصرية في بيان إن الوزيرين ناقشا تطورات المشهد الإقليمي والمستجدات في البحر الأحمر وباب المندب.وأكد عبد العاطي "أولوية وقف التصعيد والابتعاد عن أية خطوات من شأنها تأجيج التوتر وتهديد الأمن والاستقرار، وضرورة ضمان حرية حركة الملاحة وفقاً لقواعد وأحكام القانون الدولي، وبما يسهم في صون الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي".
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