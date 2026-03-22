نتنياهو يتفقد الأضرار في ديمونا: "الحرب ستستمر حتى ننتصر"

وصل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اليوم (الأحد) إلى ديمونا للوقوف عن كثب على الأضرار التي لحقت بالمكان جراء سقوط صاروخ من إيران وأعرب في تصريح إن الحرب "ستنتهي عندما ننتصر". وحدد تعريف النصر بقوله: "لدينا هدفان: تدمير البرنامج النووي تدميراً كاملاً، وتدمير برنامج الصواريخ. أما الهدف الثالث فهو تهيئة الظروف للشعب الإيراني لمحاولة كسر نير النظام. وفيما يتعلق بالهدفين الأولين، فنحن في طريقنا لتحقيقهما. ولا يسعني الخوض في تفاصيل أكثر من ذلك"، وفق ما جاء في موقع واينت.

وأضاف نتنياهو: "نمنعهم من بناء برنامجيهما النووي والصاروخي الباليستي تحت الأرض. لا تحت الأرض ولا فوقها، لأننا نقضي على المصانع التي تُصنّع أصغر المكونات لأكبر الصواريخ وأكبر القنابل. التنسيق الجاري بيني وبين الرئيس ترامب غير مسبوق. تحدثتُ أمس مطولاً مع نائب الرئيس، ونحن ننسق بشكل جيد ولدينا خطط واضحة."

وتابع نتنياهو: "سيحدث هذا بشكل أسرع بكثير إذا أدركت دول العالم الأخرى، التي باتت تُدرك الآن أن إيران تُهدد الجميع وتُطلق النار على الجميع في الشرق الأوسط، وتُهدد بإطلاق النار خارج الشرق الأوسط، كما فعلت في (ميناء) دييغو غارسيا. إذا حصل هذا النظام القاتل على أسلحة نووية، فسيكون الجميع في خطر. لقد حان الوقت لدول الحضارة أن تدعم ترامب، وأن تنضم إلى الولايات المتحدة وإسرائيل في هذا النضال من أجل مستقبلنا."

من جهة أخرى وجه رئيس الدولة يتسحاك هرتسوغ الذي بدوره وصل إلى مدينة عراد اليوم الأحد، رسالة إلى المواطنين بغية طمأنتهم فقال: "أعلم أن الأمر ليس سهلاً علينا، وعلى الفرد الذي يتعرض للتهديد باستمرار ويلجأ إلى الملاجئ، مثلنا جميعاً، لكنني أريد أن أشجع شعب إسرائيل - إنها عملية، وهذه العملية ستنتهي في النهاية، وسنجد إيران أضعف بكثير وأقل قدرة على تهديدنا كما خططت. علينا أن نفكر فيما كان سيحدث لو انتظرنا بضع سنوات أخرى قبل شن هذه الحملة الآن."