الصواريخ الإيرانية تستهدف مركز البلاد وتلحق أضرار بالمباني وبعض الإصابات وسط إنذارات مسبقة للمواطنين | تحديثات
إطلاق خامس من إيران: 15 جريحًا من 20 مواقع سقوط وسط إسرائيل، رجل يبلغ من العمر 53 عامًا في حالة خطيرة • عوفر موسكوفيتش، من سكان مسغاف عام، قُتل بإطلاق نار من حزب الله على الكيبوتس • تحديثات مستمرة
الحرب بين إسرائيل وايران اليوم الـ23: أطلق حزب الله صباح اليوم (الأحد) صاروخ مضاد للدروع نحو كيبوتس مسغاف عام في الجليل الأعلى، ما أسفر عن مقتل شخص واحد. إيران أطلقت عدة رشقات منذ الصباح نحو وسط وجنوب إسرائيل، وأسفر إطلاق صاروخ ذو رأس انشطاري وسط إسرائيل عن إصابة واحدة خطيرة و14 جريحًا بإصابات طفيفة في عدة مواقع. تم نقل 175 جريًحا من الإصابات في ديمونا وعراد إلى مستشفى سوروكا.
إيران تضع شروطا تعجيزية لوقف الحرب
في اليوم الثالث والعشرين من الحرب في ايران، نشرت وكالة أنباء تسنيم، التابعة للنظام الإيراني، اليوم (الأحد)، الشروط اللازمة لإنهاء القتال بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل. وعقبت صحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية، بأن الشروط "صارمة جدًا وصعبة القبول". البندان الأولان، بناءً على طلب إيران، هما ضمانات بعدم تجدد الحرب وإغلاق جميع القواعد الأمريكية في الخليج. للمزيد اضغط هنا
البحرين والسعودية والإمارات تعلن اعتراض صواريخ ومسيّرات إيرانية
أنباء عن سقوط شظايا صواريخ ايرانية في حولون وبات يام دون تسجيل إصابات
أفادت تقارير أولية بسقوط شظايا صاروخية ايرانية في منطقتي حولون وبات يام في وسط إسرائيل، وذلك عقب إطلاق صاروخ يُعتقد أنه يحمل رأسًا حربيًا انشطاريا.
وبحسب خدمات الإسعاف، لم يتم حتى الآن الإبلاغ عن وقوع إصابات، فيما تواصل الطواقم المختصة فحص مواقع السقوط والتعامل مع الأضرار المادية المحتملة.
الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال قائد في قوة الرضوان بغارة في جنوب لبنان
أعلن الجيش الإسرائيلي أن سلاح الجو نفذ غارة جوية أسفرت عن مقتل قائد القوات الخاصة في حزب الله، أبو خليل برجي، في جنوب لبنان.
وبحسب البيان، فإن الوحدة التي كان يقودها برجي، والمعروفة باسم قوة الرضوان، تُعد من أبرز التشكيلات العسكرية لدى حزب الله، وتُعنى بالتخطيط وتنفيذ عمليات تُوصف بأنها تستهدف القوات الإسرائيلية.
وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أن استهداف القيادي يأتي في إطار عمليات متواصلة ضد البنية القيادية والتنظيمية لحزب الله، في ظل التوترات المستمرة على الجبهة الشمالية.
تحذير عاجل من الجيش الإسرائيلي لسكان لبنان قبل استهداف جسر القاسمية
نتنياهو من موقع سقوط الصاروخ في عراد: “ندمر العدو وندعو السكان للالتزام بالملاجئ”
كاتس يأمر بتدمير جسور شمال الليطاني واستهداف بنى تُستخدم لنشاطات مسلحة
أعلن وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس، خلال تقييم أمني شارك فيه رئيس الأركان إيال زامير ومسؤولون عسكريون، أن الحكومة أصدرت تعليمات للجيش بالتحرك الفوري لاستهداف جسور تقع شمال نهر الليطاني، بدعوى استخدامها في أنشطة مرتبطة بحزب الله.
وأوضح كاتس أن القرار جاء بتوجيه مشترك مع رئيس الوزراء، في إطار مساعٍ لمنع استخدام هذه البنى التحتية لأغراض عسكرية أو لوجستية، مؤكدًا أن العمليات ستُنفذ بشكل فوري وفق تقديرات الجيش الميدانية.