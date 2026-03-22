الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال قائد في قوة الرضوان بغارة في جنوب لبنان

أعلن الجيش الإسرائيلي أن سلاح الجو نفذ غارة جوية أسفرت عن مقتل قائد القوات الخاصة في حزب الله، أبو خليل برجي، في جنوب لبنان.

وبحسب البيان، فإن الوحدة التي كان يقودها برجي، والمعروفة باسم قوة الرضوان، تُعد من أبرز التشكيلات العسكرية لدى حزب الله، وتُعنى بالتخطيط وتنفيذ عمليات تُوصف بأنها تستهدف القوات الإسرائيلية.

وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أن استهداف القيادي يأتي في إطار عمليات متواصلة ضد البنية القيادية والتنظيمية لحزب الله، في ظل التوترات المستمرة على الجبهة الشمالية.