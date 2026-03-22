إيران تحدد 6 شروط صارمة لإنهاء الحرب وسط تصعيد متواصل

في اليوم الثالث والعشرين من الحرب في ايران، نشرت وكالة أنباء تسنيم، التابعة للنظام الإيراني، اليوم (الأحد)، الشروط اللازمة لإنهاء القتال بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل.

ذكرت صحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية، التي اقتبست أقوال وكالة الأنباء، أن الشروط "صارمة جدًا وصعبة القبول". البندان الأولان، بناءً على طلب إيران، هما ضمانات بعدم تجدد الحرب وإغلاق جميع القواعد الأمريكية في الخليج.

البند التالي هو دفع تعويضات. بالإضافة إلى ذلك، يطالبون في إيران بإنشاء "نظام قانوني جديد" لمضيق هرمز، ومحاكمة وتسليم العاملين في وسائل الإعلام "الذين يعملون ضد إيران".

بعد أن انضم حزب الله للقتال إثر اغتيال خامنئي، وبحسب ما قاله الأمين العام نعيم قاسم، تطالب إيران بأنه في حال توقفت العمليات القتالية مع الولايات المتحدة وإسرائيل - يجب التوقف أيضاً عن أي نشاط عسكري ضد أذرعها، ومنها على وجه الخصوص التنظيم الإرهابي اللبناني.

هذه الليلة وجّه رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب تهديدًا كبيرًا لإيران، وأعطاها إنذارًا نهائيًا - إذا لم تفتح مضيق هرمز خلال 48 ساعة - "ستدمر الولايات المتحدة محطات الطاقة في البلاد".