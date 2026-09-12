التغطية متواصلة| ترامب: حرب إيران ستنتهي وشيكا وأسعار النفط ستنخفض"

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، "كل شيء سيسير على ما يرام، وأن الحرب ستنتهي قريباً جداً، وأسعار النفط ستنخفض بشدة بعد ذلك"، مشرا إلى أن" طهران تمتلك صواريخ تستطيع استهداف المدن الأوروبية"

وتابع "أعتقد أن ذلك سيحدث قريباً جداً.. أعتقد أنه سيكون على الأرجح بعد انتخابات التجديد النصفي مباشرة.. إنهم يحاولون الصمود لأطول فترة ممكنة لتعقيد الانتخابات. لكنني أعتقد أن الناس على دراية بذلك".

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