التغطية متواصلة: الجيش الإسرائيلي يقضي على قائد في الجناح العسكري لحركة حماس بغارة جوية على غزة

يسرائيل كاتس:الجيش الإسرائيلي دمر أنفاقاً في مرتفعات علي الطاهر

قال وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس، إن "الجيش الإسرائيلي دمر أنفاقاً في مرتفعات علي الطاهر، التي وصفها بأنها كانت معقلاً لحزب الله على خط المواجهة، مشيراً إلى أن الأنفاق احتوت على ذخائر وأسلحة. وأضاف "الجيش الإسرائيلي نفّذ عمليات داخل الأراضي اللبنانية بهدف إزالة تهديدات الغارات والنيران المباشرة عن البلدات الإسرائيلية، مضيفاً أن القوات تواصل تدمير الأنفاق والمنشآت التي تقول إسرائيل إنها كانت تُستخدم من جانب حزب الله".

كما أشار كاتس إلى أن الجيش الإسرائيلي أقام "منطقة أمنية محصنة لم يسبق لها مثيل" تمتد من الساحل غرباً إلى منطقة شقيف ومداخل جبل الشيخ شرقاً، مؤكداً أن إسرائيل مستعدة لمواصلة عملياتها ضد حزب الله والجماعات المسلحة الأخرى.