التغطية متواصلة: الجيش الإسرائيلي يقضي على قائد في الجناح العسكري لحركة حماس بغارة جوية على غزة
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في فيديو:"الأسلحة أُرسلت من إيران ومُوّلت على مدى سنوات، مؤكداً أن القوات الإسرائيلية أخرجتها من المنطقة ووضعت يدها عليها".
أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في فيديو مصور خلال جولة في موقع عسكري إسرائيلي قرب المطلة في أقصى شمال إسرائيل على الحدود مع لبنان، اليوم الجمعة، أن "الجيش الإسرائيلي استولى على كميات من الأسلحة كانت موجودة في مرتفعات علي الطاهر، من بينها مدفعاً مضاداً للطائرات وصواريخ وألغاماً وأجهزة حاسوب"، وتابع "الأسلحة أُرسلت من إيران ومُوّلت على مدى سنوات، مؤكداً أن القوات الإسرائيلية أخرجتها من المنطقة ووضعت يدها عليها".
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طهران تهاجم غروسي.. "حوّل الوكالة الذرية أداة تبرر الحرب"
اتهم المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيراني إسماعيل بقائي، غروسي بتحويل الوكالة الدولية للطاقة الذرية من "مؤسسة تستند سلطتها إلى الخبرة الفنية والحياد والاستقلالية إلى حلقة في سلسلة تربط بين التقارير الفنية والتبريرات السياسية والحرب".
وكالة الطاقة الدولية تتوقع تفاقم عجز إمدادات النفط العالمية في 2026
قالت وكالة الطاقة الدولية، الجمعة، إن المعروض العالمي من النفط وكذلك الطلب عليه سينخفضان أكثر من المتوقع سابقاً لهذا العام لأن عدم إحراز تقدم في إيجاد حل للحرب الأميركية الإيرانية يؤخر عودة التدفقات من الشرق الأوسط لطبيعتها إلى عام 2027 ويرفع أسعار الوقود.
حماس تؤكد مقتل قائد ذراعها العسكري في خان يونس محمد عبد السلام اليازوري
رئيس مخابرات السلطة الفلسطينية: "يجب على حماس أن تعتذر للفلسطينيين عن الكارثة التي حلت بهم بعد 7 أكتوبر قبل أن تعود إلى الحياة السياسية "كفصيل فلسطيني مثل جميع الفصائل الأخرى".
يسرائيل كاتس:الجيش الإسرائيلي دمر أنفاقاً في مرتفعات علي الطاهر
قال وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس، إن "الجيش الإسرائيلي دمر أنفاقاً في مرتفعات علي الطاهر، التي وصفها بأنها كانت معقلاً لحزب الله على خط المواجهة، مشيراً إلى أن الأنفاق احتوت على ذخائر وأسلحة. وأضاف "الجيش الإسرائيلي نفّذ عمليات داخل الأراضي اللبنانية بهدف إزالة تهديدات الغارات والنيران المباشرة عن البلدات الإسرائيلية، مضيفاً أن القوات تواصل تدمير الأنفاق والمنشآت التي تقول إسرائيل إنها كانت تُستخدم من جانب حزب الله".
كما أشار كاتس إلى أن الجيش الإسرائيلي أقام "منطقة أمنية محصنة لم يسبق لها مثيل" تمتد من الساحل غرباً إلى منطقة شقيف ومداخل جبل الشيخ شرقاً، مؤكداً أن إسرائيل مستعدة لمواصلة عملياتها ضد حزب الله والجماعات المسلحة الأخرى.