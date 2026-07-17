التغطية متواصلة| الولايات المتحدة تُكمل الليلة السادسة على التوالي من الضربات ضد إيران

لليلة السادسة تواصل الولايات المتحدة حملة القصف على إيران، اليوم الجمعة، مستهدفة جسوراً ومطاراً، واعتلت قوات من مشاة البحرية الأميركية متن ناقلة نفط في مضيق هرمز، حيث أدى تجدد الاشتباكات إلى تعطيل إمدادات الطاقة منه مرة أخرى. ووردت أنباء عن تعرض سفينة أخرى للاستهداف بمقذوف.

وأدرجت القيادة المركزية الأميركية "البنية التحتية اللوجستية العسكرية" ضمن قائمة الأهداف التي قالت إنها استهدفتها في أحدث هجماتها على إيران، في أول إشارة إلى استهداف بنى تحتية منذ أكثر من أسبوع.

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