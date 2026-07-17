التغطية متواصلة| الولايات المتحدة تُكمل الليلة السادسة على التوالي من الضربات ضد إيران
أدرجت القيادة المركزية الأميركية "البنية التحتية اللوجستية العسكرية" ضمن قائمة الأهداف التي قالت إنها استهدفتها في أحدث هجماتها على إيران، في أول إشارة إلى استهداف بنى تحتية منذ أكثر من أسبوع.
لليلة السادسة تواصل الولايات المتحدة حملة القصف على إيران، اليوم الجمعة، مستهدفة جسوراً ومطاراً، واعتلت قوات من مشاة البحرية الأميركية متن ناقلة نفط في مضيق هرمز، حيث أدى تجدد الاشتباكات إلى تعطيل إمدادات الطاقة منه مرة أخرى. ووردت أنباء عن تعرض سفينة أخرى للاستهداف بمقذوف.
وأدرجت القيادة المركزية الأميركية "البنية التحتية اللوجستية العسكرية" ضمن قائمة الأهداف التي قالت إنها استهدفتها في أحدث هجماتها على إيران، في أول إشارة إلى استهداف بنى تحتية منذ أكثر من أسبوع.
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الجيش الكويتي يشير إلى إصابات في صفوفه من جراء الهجمات الإيرانية
نددت وزارة الخارجية الكويتية، الجمعة، بالهجوم الإيراني بصواريخ وطائرات مسيرة، والذي طال إحدى محطات القوى الكهربائية وتقطير المياه وأسفر عن اندلاع حريق وألحق الضرر بعددٍ من وحدات توليد الطاقة الكهربائية، وقالت إنه يمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة الكويت وأمنها وخرقاً جسيماً للقانون الدولي.
إيران تعلن استهداف قاعدة العديد الأمريكية في قطر.
قال الحرس الثوري الإيراني في بيان، اليوم الجمعة، إنه "استهدف أنظمة رادار وطائرات عسكرية أمريكية في قاعدة العديد بقطر، ردًا على غارات جوية أمريكية استهدفت إيران ليلًا:. وفي بيانٍ لها، قالت القوات الجوية الإيرانية إنها شنت هجومًا "واسع النطاق ومفاجئًا" "لمعاقبة المعتدي"، دون تقديم أي أرقام عن الخسائر أو تحديد حجم الأضرار.
مصادر أمنية: مسيرتان تستهدفان معسكراً للمعارضة الإيرانية غربي السليمانية بالعراق
قالت مصادر أمنية إن مسيرتين استهدفتا معسكراً للمعارضة الإيرانية الكردية غربي السليمانية بالعراق.
ضربات أميركية تستهدف جسوراً وميناءً إيرانياً مع دخول التصعيد العسكري يومه السابع