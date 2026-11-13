التغطية متواصلة| تقرير: رئيس الموساد في واشنطن لإقناع إدارة ترامب باستئناف الحرب على إيران
يدرس الرئيس الأميركي دونالد ترمب استراتيجية جديدة في حرب إيران، تتمثل في استمرار حالة الجمود الحالي "لا سلم لا حرب"، دون التوصل إلى اتفاق نهائي
قال الحرس الثوري الإيراني، اليوم الجمعة، إنه استهدف ودمّر "راداراً أميركياً للإنذار المبكر في البحرين"، مشيرا إلى أن"هذا الاستهداف جاء رداً على هجوم أميركي استهدف برجاً للاتصالات في منطقة سيريك، قرب مضيق هرمز، حسبما نقلت وسائل إعلام إيرانية.
ولا يزال عبور مضيق هرمز محفوفاً بالمخاطر، إذ تعرضت العديد من السفن والناقلات خلال الأيام الأخيرة لهجمات في الممر المائي الحيوي. وأفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، بتلقيها بلاغاً عن تعرض ناقلة لهجوم بمقذوف مجهول أثناء عبورها مضيق هرمز.
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الحرس الثوري الإيراني يطلق طائرتين مسيرتين هجوميتين باتجاه البحرين، وذلك للمرة الأولى منذ أكثر من شهرين. وذكرت القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM) أن قواتها أسقطت الطائرتين، دون وقوع إصابات أو أضرار.
بيسنت: سنواصل الضغط على إيران ولن نتردد في فرض مزيد من العقوبات
قال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، اليوم الجمعة، إن الولايات المتحدة ستواصل الضغط على إيران، وإنها لن تتردد في فرض مزيد من العقوبات على البنوك الإيرانية. واعتبر بيسنت، في مقابلة مع شبكة CNBC، الجمعة، أن إيران تسببت في صدمة بأسواق الطاقة، لكنه أكد أن الولايات المتحدة ستتمكن من تجاوز تداعياتها.وأضاف أنه مع انخفاض أسعار البنزين، من المرجح أن نشهد قراءة مطمئنة لبيانات التضخم الأسبوع المقبل.كما قال بيسنت إنه لن يرضخ للتهديدات الإيرانية التي تستهدف حياته، بعدما انتقل مؤخراً من مقر إقامته في العاصمة واشنطن إلى قاعدة عسكرية أميركية.
تقرير: رئيس الموساد في واشنطن وسط ضغوط إسرائيلية لاستئناف الحرب
كشف موقع "أكسيوس" الأمريكي، نقلاً عن ثلاثة مصادر مطلعة، أن مدير جهاز "الموساد" يتواجد، اليوم الجمعة، في واشنطن لإجراء محادثات مع مسؤولين كبار في إدارة ترامب بشأن الحرب مع إيران. وتأتي هذه الزيارة في ظل توترات دبلوماسية حادة، حيث يسعى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على ما يبدو، لإقناع دونالد ترامب باستئناف العمليات العسكرية ضد طهران.
الجيش الإسرائيلي: إلقاء القبض على أكثر من 55 شخصاً مطلوباً هذا الأسبوع في الضفة الغربية
قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في بيان، اليوم الجمعة ، إنه "خلال الأسبوع الماضي، نفذت قوات الجيش الإسرائيلي عشرات العمليات الهجومية لإحباط العمليات العدائية في منطقة الضفة الغربية. وفي إطار هذه العمليات، أُلقي القبض على أكثر من 55 مطلوبًا، من بينهم عناصر في حركتي حماس والقوات المسلحة الإسرائيلية، ومطلوبون كانوا يخططون لتنفيذ هجمات، ومحرضون وعناصر عدائية، ومشتبه به في هجوم بزجاجات المولوتوف. إلى جانب ذلك، صودرت مسدسات وبنادق هوائية وأسلحة أخرى. كما تم في لواء عتصيون تدمير نصب تذكارية تحرض على الاعداء، مرتبطة باثنين من مؤسسي حركتي حماس والجهاد ، بالإضافة إلى مسلحين آخرين".
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وزارة الداخلية اليمنية تحذر من "رسائل مضللة" للحوثيين عبر الهواتف
حذرت وزارة الداخلية اليمنية، الجمعة، المواطنين في المحافظات المحررة، ولا سيما العاصمة المؤقتة عدن، من "الانجرار وراء الرسائل النصية" للحوثيين عبر الهواتف النقالة، قائلة إنها تهدف إلى "التضليل والاستدراج ونشر الشائعات وزعزعة الأمن والاستقرار".
"سنتكوم": إيران أطلقت مسيّرتين باتجاه البحرين والقوات الأميركية أسقطتهما
نفت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم" مزاعم الحرس الثوري الإيراني، الجمعة، باستهداف رادار أميركي للإنذار المبكر في البحرين.وقالت " إن الحرس الثوري أطلق مسيّرتين انتحاريتين باتجاه البحرين، لكن القوات الأميركية أسقطتهما، من دون وقوع إصابات أو أضرار.
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