قال الحرس الثوري الإيراني، اليوم الجمعة، إنه استهدف ودمّر "راداراً أميركياً للإنذار المبكر في البحرين"، مشيرا إلى أن"هذا الاستهداف جاء رداً على هجوم أميركي استهدف برجاً للاتصالات في منطقة سيريك، قرب مضيق هرمز، حسبما نقلت وسائل إعلام إيرانية.

ولا يزال عبور مضيق هرمز محفوفاً بالمخاطر، إذ تعرضت العديد من السفن والناقلات خلال الأيام الأخيرة لهجمات في الممر المائي الحيوي. وأفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، بتلقيها بلاغاً عن تعرض ناقلة لهجوم بمقذوف مجهول أثناء عبورها مضيق هرمز.

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