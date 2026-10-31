دعا المرشد الإيراني مجتبى خامنئي، اليوم السبت، قيادات بلاده العسكرية، "إلى رد فوري وفعال دون أي قيود جغرافية، حال استئناف الحرب الأميركية". وقال "إذا استأنف الأعداء هجماتهم العسكرية أو الإرهابية، فإن القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية والشعب الإيراني هما من سيحددان توقيت انتهائها وشروطه".

وذكرت وسائل إعلام إيرانية رسمية، أن"توجيهات خامنئي جاءت خلال لقائه بكبار قادة القوات المسلحة الإيرانية، شدد خلاله على أن "الاستعداد القتالي الذكي لمواجهة الأعداء بقوة يمثل أحد المتطلبات الأساسية لتحقيق الردع الأقصى".

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