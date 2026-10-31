التغطية متواصلة| تقرير: مسودة إطار عمل أمريكي-إيراني تضع تصوراً لنقل محتمل لليورانيوم المخصب إلى دولة ثالثة
مجتبي خامنئي:"إذا استأنف الأعداء هجماتهم العسكرية أو الإرهابية، فإن القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية والشعب الإيراني هما من سيحددان توقيت انتهائها وشروطه".
دعا المرشد الإيراني مجتبى خامنئي، اليوم السبت، قيادات بلاده العسكرية، "إلى رد فوري وفعال دون أي قيود جغرافية، حال استئناف الحرب الأميركية". وقال "إذا استأنف الأعداء هجماتهم العسكرية أو الإرهابية، فإن القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية والشعب الإيراني هما من سيحددان توقيت انتهائها وشروطه".
وذكرت وسائل إعلام إيرانية رسمية، أن"توجيهات خامنئي جاءت خلال لقائه بكبار قادة القوات المسلحة الإيرانية، شدد خلاله على أن "الاستعداد القتالي الذكي لمواجهة الأعداء بقوة يمثل أحد المتطلبات الأساسية لتحقيق الردع الأقصى".
لمتابعة التغطية السابقة انقر هنا
روبيو: ترمب لم يتخذ بعد قرارا بالتحرك عسكريا ضد إيران
تقرير: مسودة إطار عمل أمريكي-إيراني تضع تصوراً لنقل محتمل لليورانيوم المخصب إلى دولة ثالثة
إيران تدرس مقترحات فانس وسط أجواء إيجابية وتوقعات بجولة تفاوض جديدة
رئيس أركان الجيش الإيراني: مستعدون للرد من دون قيود جغرافية
قال رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء علي عبد اللهي: "إن القوات المسلحة... ستصمد حتى الموت في مواجهة أي اعتداء، مهما كان مستواه أو نوعه". وأضاف عبد اللهي، اليوم السبت، في تصريحات نقلتها وكالة فارس الإيرانية: "امتثالاً لأوامر القائد العام للقوات المسلحة... مستعدون... لمواجهة الأعداء الأميركيين والصهاينة بقوة وشدة ومن دون قيود جغرافية، باستخدام المعدات والتقنيات الحديثة والمتطورة، وستعزز بالتأكيد هذه الاستعدادات يوماً بعد يوم".
وزير الخارجية الأميركي: تأمين سلاسل الإمداد أمر جوهري لتحقيق النمو الاقتصادي
قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، السبت، إنه أكد في ختام اجتماع وزراء خارجية "مجموعة العشرين" في أتلانتا أن تأمين سلاسل الإمداد أمر جوهري لتحقيق النمو الاقتصادي.وأضاف روبيو عبر منصة "إكس" أنه يجب أن تظل طرق التجارة في الممرات البحرية الحيوية بما في ذلك في مضيقي هرمز وباب المندب آمنة ومفتوحة أمام حركة التجارة، مؤكداً ضرورة مواصلة تعزيز وتوسيع سلاسل توريد المعادن الحيوي
وزير يمني: نطالب بكشف ملابسات وفاة الموظف الأممي بسجون الحوثيين ومحاسبة المسؤولين عنها
إسرائيل تعتقد أن جولة التصعيد ضد إيران ستطول؛ وترامب سيجدد الهجمات بعد الانتخابات
عبد العاطي يؤكد دعم مصر لوحدة اليمن وسيادته وسلامة أراضيه
بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، السبت، مع نظيرته اليمنية أفراح الزوبة، تطورات الأوضاع في اليمن والبحر الأحمر، وذلك خلال لقائهما على هامش زيارته إلى البحرين.وذكرت وزارة الخارجية المصرية، في بيان، أن عبد العاطي أكد ثوابت الموقف المصري الداعم لوحدة اليمن وسيادته وسلامة أراضيه، مجدداً مساندة القاهرة للجهود الرامية إلى استعادة الأمن والاستقرار في البلاد.
الاعتداء بالضرب على مسن يملك كشكاً للفلافل في حيفا أثناء توجهه إلى عمله، واعتقال مشتبه بهما في الهجوم
أنباء عن هجمات في قطاع غزة؛ وهجمات للجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان
محافظة تعز: مرضى الفشل الكلوي والسرطان والأطفال بحاجة لتدخل عاجل لإنقاذهم من تبعات الحصار
أرباح شركات النفط الأميركية خلال حرب إيران تتجاوز 130 مليار دولار
حققت شركات النفط الأميركية أكثر من 130 مليار دولار من الأرباح خلال الأشهر الـ6 الأولى من حرب إيران، مستفيدة من ارتفاع أسعار البنزين والديزل وأنواع الوقود الأخرى، في وقت تحمّل فيه المستهلكون في الولايات المتحدة كلفة أكبر لتداعيات الصراع على إمدادات الطاقة العالمية.
القوات المسلحة اليمنية: السيطرة على عدد من المواقع في جبهات الجوف
وزيرة الخارجية اليمنية: استعادة مؤسسات الدولة مسؤولية مشتركة.. ولا أمن إقليمي مستدام دون يمن مستقر
قالت وزيرة الخارجية اليمنية أفراح الزوبة، السبت، إن دعم استعادة مؤسسات الدولة اليمنية وتعزيز قدراتها مسؤولية مشتركة وركيزة لتحقيق الأمن الإقليمي وحماية الملاحة الدولية، مشددة على أنه لا يمكن الحديث عن أمن إقليمي مستدام من دون "يمن آمن ومستقر".وأضافت الزوبة، خلال جلسة في مؤتمر "حوار المنامة"، أن "تداعيات الانقلاب على الدولة تجاوزت حدود اليمن لتطال أمن الجوار والملاحة والمصالح الدولية، الأمر الذي يستدعي ترجمة التضامن إلى خطوات عملية تعالج مصادر التهديد وتؤسس لاستقرار مستدام"، وفق ما أوردت وزارة الخارجية اليمنية.
وزير الخارجية السوري: نجري نقاشات بشأن الانضمام لــ"حلف مكة"
قال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، السبت، إن سوريا تسعى إلى تعزيز تعاونها مع دول الخليج في المجالات السياسية والعسكرية والأمنية، مؤكداً أن "أمن الخليج واستقراره جزء لا يتجزأ من أمن سوريا"، وأن دمشق لا تقبل أن تتعرض هذه الدول لاعتداءات "دون أن تتخذ موقفاً"، مشيراً إلى نقاشات بشأن انضمام سوريا إلى "حلف مكة" أو منظومات أمنية أخرى تحقق الغاية نفسها. وأضاف الشيباني في تصريحات لـ"الشرق بلومبرغ" على هامش "حوار المنامة 2026"، أن "سوريا شريك موثوق لدول الخليج، وأنها لن تبخل على أشقائها بما تستطيع تقديمه في إطار الأعراف والقوانين الدولية، وبما تسمح به إمكاناتها، رغم أنها لا تزال في مرحلة التعافي بعد حرب استمرت 14 عاماً"، على حد تعبيره.
مستشار الأمن القومي العراقي: 5 فصائل انضمت إلى خطة حصر السلاح
وكالة إيرانية: مسيرة تهاجم قاربي صيد جنوبي جزيرة قشم
ذكرت وكالة "فارس" الإيرانية، السبت، أن طائرة مسيرة "للعدو" هاجمت قاربي صيد على بعد 14 ميلاً بحرياً جنوبي جزيرة قشم الإيرانية، مما أسفر عن فقد صيادين اثنين وإصابة اثنين آخرين.
شارك
قائد الجيش الإيراني: أعددنا قائمة جديدة لأهداف أميركية وإسرائيلية في نطاق جغرافي أوسع
تقرير: مفاوضون إيرانيون في الدوحة لمواصلة محادثات الوساطة
أفادت وكالة "رويترز"، نقلاً عن مسؤول قوله إن مفاوضين إيرانيين وصلوا إلى الدوحة، السبت، لمواصلة المحادثات مع الوسطاء القطريين، بعد جولة استمرت أكثر من 12 ساعة في طهران، الجمعة، وذلك في إطار الجهود المستمرة لإنهاء الحرب. وأضاف المسؤول أن فريق الوساطة القطري على اتصال دائم مع المفاوضين الأميركيين طوال فترة المحادثاتأفادت وكالة "رويترز"، نقلاً عن مسؤول قوله إن مفاوضين إيرانيين وصلوا إلى الدوحة، السبت، لمواصلة المحادثات مع الوسطاء القطريين، بعد جولة استمرت أكثر من 12 ساعة في طهران، الجمعة، وذلك في إطار الجهود المستمرة لإنهاء الحرب.