التغطية متواصلة| تقرير: الادعاء على 13 شخصاً من حزب الله في قضية شاحنة المتفجرات
شمل الادعاء "جرائم الاعتداء على أمن الدولة الداخلي، وارتكاب جرائم تمس بقانون الدولة، ومخالفة قرارات الحكومة، وحيازة الأسلحة والمتفجرات، وتشكيل جمعيات غير مشروعة تهدف إلى النيل من سلطة الدولة وهيبتها"
ذكر مفوض الحكومة اللبنانية لدى المحكمة العسكرية، القاضي كلود غانم، اليوم الجمعة، أن الادعاء سجل "13 شخصاً ينتمون لحزب الله، في قضية نقل شاحنة المتفجرات التي ضُبطت عند حاجز ضهر البيدر، شرقي لبنان، حسبما أفادت الوكالة اللبنانية للإعلام.
وشمل الادعاء "جرائم الاعتداء على أمن الدولة الداخلي، وارتكاب جرائم تمس بقانون الدولة، ومخالفة قرارات الحكومة، وحيازة الأسلحة والمتفجرات، وتشكيل جمعيات غير مشروعة تهدف إلى النيل من سلطة الدولة وهيبتها".وأوضحت الوكالة أن من بين المدعى عليهم الموقوفان علي الكردي وهيثم أمهز، فيما عُرف 5 آخرون بألقابهم فقط، دون الكشف عن أسمائهم الكاملة.
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اشتباكات بين القوات الحكومية والحوثيين في غرب تعز
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البنتاغون يدرس خفض 400 مليار دولار من ميزانية ترمب العسكرية
تستعد وزارة الحرب الأميركية (البنتاغون) سراً لاحتمال خفض الميزانية العسكرية التي يطلبها الرئيس دونالد ترمب، بنحو 400 مليار دولار، بعدما خلص مسؤولون إلى أن فرص تمرير مقترحه لرفع الإنفاق الدفاعي إلى 1.5 تريليون دولار باتت ضئيلة للغاية، وفق ما أوردت مجلة "بوليتيكو". ويمثل هذا التوجه تحدياً لخطط ترمب الرامية إلى توسيع القدرات العسكرية الأميركية، كما يثير تساؤلات بشأن قدرة الولايات المتحدة على إعادة بناء مخزونات الذخائر التي استُنزفت خلال الحرب مع إيران، في وقت تواجه فيه الإدارة صعوبات سياسية وتشريعية في حشد الدعم اللازم لتمرير التمويل الإضافي.
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وزير خارجية لبنان: ماضون في حصر السلاح بيد المؤسسات الشرعية للدولة
شدد وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي، الجمعة، على أن الدولة اللبنانية ماضية في حصر السلاح بيد المؤسسات الشرعية فحسب وبسط سلطتها على كامل أراضيها.وأكدت وزارة الخارجية اللبنانية أن رجي أبلغ نظيره البحريني عبد اللطيف الزياني، على هامش "حوار المنامة" في البحرين، على أن اتفاق الإطار الذي تم التوصل إليه مع إسرائيل قلل من هجماتها على لبنان لكن القوات الإسرائيلية لم تنسحب من الجنوب. وأوضح رجي لوزير الخارجية البحريني أن جماعة "حزب الله" اللبنانية لا تزال ترفض تسليم سلاحها، كما ناقش الجانبان المستجدات السياسية والأمنية في البلاد.
أحمد الطيبي: يائير نتنياهو يستمر في بث العنصرية والتصرف بفظاظة
قال أحمد الطيبي ردا على تصريحات يائير نتنياهو، في بيان، مساء اليوم الجمعة، "لقد أطلق ذلك العاطل عن العمل، المقيم في ميامي، تصريحاً عنصرياً ومعادياً للسامية، وهو أمرٌ ليس مستغرباً منه. فعلى الأقل، يعمل العرب هنا بشرفٍ وكدٍّ لكسب عيشهم، على عكس ذلك الشخص الذي يطلق تصريحاته الفارغة وهو جالسٌ في ملاذه الآمن في ميامي".وتابع"سيستمر هو في بث العنصرية والتصرف بفظاظة، بينما سنواصل نحن العمل من أجل مستقبلٍ قائمٍ على التعاون والمساواة في أرضنا الحبيبة، ساعين لتغيير الواقع المرير الذي خلقه نتنياهو الأب.
وبالمناسبة، إذا ما جرت جولةٌ ثانيةٌ من الانتخابات، فإننا سنشارك بأعدادٍ أكبر وبإصرارٍ أشد.
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أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن أن الدفاع الجوي اعترض ودمر صاروخاً باليستياً أطلقه الحوثيون باتجاه المنطقة الجنوبية.
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تقرير: فانس يعرض لقاء القائد السابق في الحرس الثوري الإيراني رضائي، في وقت يستعد فيه البنتاغون لشن هجوم جديد
الدفاع المدني السعودي يعلن زوال الخطر عن خميس مشيط
أعلن الدفاع المدني السعودي، الجمعة، زوال الخطر عن محافظة خميس مشيط، داعياً السكان إلى الاستمرار في اتباع التعليمات الصادرة عن الجهات المختصة، وتجنب التجمهر والتصوير.وشدد الدفاع المدني، في تنبيه عبر منصة "إكس"، على أهمية الالتزام بالإرشادات الوقائية حفاظاً على السلامة العامة. ودعا الدفاع المدني إلى تجنب التجمهر والتصوير بشكل نهائي، مطالباً المواطنين والمقيمين بالاتصال بالرقم (998) في حالات الطوارئ.
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الخارجية اليمنية تطالب بتحرك أممي لوقف زراعة الحوثيين الألغام
حذرت وزارة الخارجية اليمنية، الجمعة، من تداعيات إنسانية تهدد المدنيين جراء الألغام التي قالت إن الحوثيين يزرعونها بصورة مكثفة وعشوائية داخل القرى والمناطق السكنية، داعية برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمنظمات الدولية المعنية إلى التحرك العاجل لوقف هذه الممارسات.
الإمارات: عمليات التطهير مستمرة على امتداد السواحل المتأثرة بالتسرب النفطي
أكدت وزارة الطاقة والبنية التحتية الإماراتية، الجمعة، استمرار التنسيق مع وزارة التغير المناخي والبيئة، والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، والجهات الاتحادية والمحلية المختصة، لمتابعة أعمال تأمين ناقلة النفط GEM NO.2، إثر تعرضها لحادث في المياه الإقليمية للدولة، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من المخاطر المرتبطة بها، وضمان سلامة الملاحة البحرية.
الجيش الإسرائيلي: القضاء على قائد فصيلة في الجناح العسكري لحركة حماس، في منطقة النصيرات
أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان، اليوم الجمعو، عن مقتل إيهاب جميل أبو تكية، قائد فصيلة في الجناح العسكري لحركة حماس، في منطقة النصيرات. وكان أبو تكية قد شارك في احتجاز العديد من الرهائن في بداية الحرب، من بينهم رايا روتم، وهيلا روتم شوشاني، وإميلي هاند، وأوهاد بن عامي، ونوا أرجاماني، وأندريه كوزلوف، وشلومي زيف، وألموغ مئير يان، وماكسيم هاركين، ويوسف حاييم أوهانا، وسيغيف كالفون، والراحل ألكسندر لوبانوف. كما أسفر الهجوم عن مقتل إبراهيم غاهد محمد أبو عشيبة، قائد فصيلة في الجناح العسكري لحركة حماس.
الجيش اليمني يعلن تنفيذ 1087 عملية استهداف ضمن "فجر اليمن" وتحييد 336 حوثياً
أعلنت القوات المسلحة اليمنية تنفيذ 1087 عملية استهداف خلال الساعات الماضية، ضمن عملية "فجر اليمن"، قالت إنها أسفرت عن تحييد نحو 336 من قيادات الحوثيين وعناصرهم، وتدمير وإعطاب 112 آلية وعربة ومعدة ووسيلة إمداد وقطعة سلاح ثقيل.
الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك): القضاء على أربعة عناصر من حماس في غارتين جويتين جنوب قطاع غزة
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