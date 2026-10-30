ذكر مفوض الحكومة اللبنانية لدى المحكمة العسكرية، القاضي كلود غانم، اليوم الجمعة، أن الادعاء سجل "13 شخصاً ينتمون لحزب الله، في قضية نقل شاحنة المتفجرات التي ضُبطت عند حاجز ضهر البيدر، شرقي لبنان، حسبما أفادت الوكالة اللبنانية للإعلام.

وشمل الادعاء "جرائم الاعتداء على أمن الدولة الداخلي، وارتكاب جرائم تمس بقانون الدولة، ومخالفة قرارات الحكومة، وحيازة الأسلحة والمتفجرات، وتشكيل جمعيات غير مشروعة تهدف إلى النيل من سلطة الدولة وهيبتها".وأوضحت الوكالة أن من بين المدعى عليهم الموقوفان علي الكردي وهيثم أمهز، فيما عُرف 5 آخرون بألقابهم فقط، دون الكشف عن أسمائهم الكاملة.

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