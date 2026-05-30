بمساعدة أميركية.. حركة السفن عبر مضيق هرمز تسجل ارتفاعاً

شهد مضيق هرمز زيادة في حركة مرور السفن، بفضل جرأة مالكيها، الذين يتعاون بعضهم مع الجيش الأميركي، بينما فضلت بعض السفن الإبحار دون تشغيل الأضواء، أو "أنظمة التعرّف الآلي" AIS، لتجنب رصدها إلكترونياً، وتقليل خطر التعرّض لهجمات إيرانية، وفق صحيفة "وول ستريت جورنال".

وذكرت الصحيفة الأميركية، السبت، أنه خلال الأسابيع الأخيرة، عبرت مجموعات من السفن، بعضها من أكبر ناقلات النفط والغاز الطبيعي المسال في العالم، هذا الممر الخطير، ما خلق متنفساً صغيراً للاقتصاد العالمي.

وأشارت إلى أن بعض السفن تبحر "في الظلام"، حيث تطفئ الأضواء، وتسير دون استخدام أجهزة الملاحة المعروفة باسم "أنظمة التعرّف الآلي"، التي تساعد في منع الاصطدامات. ويؤدي إيقاف تشغيل هذه الخدمة إلى صعوبة رصد السفن إلكترونياً، وجعلها أقل عرضة للهجمات.