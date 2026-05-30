الجيش الإسرائيلي يستعد لاحتمال إطلاق صواريخ من لبنان في اتجاه الأراضي الإسرائيلية
أعلن البيت الأبيض، اليوم السبت، أن "الرئيس دونالد ترامب لن يبرم اتفاقاً مع طهران إلا إذا استوفى كل شروطه"، وذلك بعد ثلاثة أشهر من اندلاع النزاع الذي اجتاح الشرق الأوسط وهزّ الاقتصاد العالمي.
وكان البيت الأبيض أفاد بأن ترامب على وشك اتخاذ قرار بشأن اتفاق مع إيران، بعد أسابيع من التصريحات والتقارير المتضاربة بشأن المفاوضات الجارية بوساطة باكستانية. لكن ترامب لم يتخذ أي قرار بعد اجتماع عقده الجمعة مع مساعديه واستمر ساعتين في غرفة العمليات في البيت الأبيض.
تقرير: غارة إسرائيلية تستهدف بلدة ميدون في البقاع شرقي لبنان
بمساعدة أميركية.. حركة السفن عبر مضيق هرمز تسجل ارتفاعاً
شهد مضيق هرمز زيادة في حركة مرور السفن، بفضل جرأة مالكيها، الذين يتعاون بعضهم مع الجيش الأميركي، بينما فضلت بعض السفن الإبحار دون تشغيل الأضواء، أو "أنظمة التعرّف الآلي" AIS، لتجنب رصدها إلكترونياً، وتقليل خطر التعرّض لهجمات إيرانية، وفق صحيفة "وول ستريت جورنال".
وذكرت الصحيفة الأميركية، السبت، أنه خلال الأسابيع الأخيرة، عبرت مجموعات من السفن، بعضها من أكبر ناقلات النفط والغاز الطبيعي المسال في العالم، هذا الممر الخطير، ما خلق متنفساً صغيراً للاقتصاد العالمي.
وأشارت إلى أن بعض السفن تبحر "في الظلام"، حيث تطفئ الأضواء، وتسير دون استخدام أجهزة الملاحة المعروفة باسم "أنظمة التعرّف الآلي"، التي تساعد في منع الاصطدامات. ويؤدي إيقاف تشغيل هذه الخدمة إلى صعوبة رصد السفن إلكترونياً، وجعلها أقل عرضة للهجمات.
بعد تحذير الجيش الإسرائيلي: صافرات الإنذار تدوي في نهاريا والمناطق المحيطة بها
مسؤولون أميركيون لـ"نيويورك تايمز": المتشددون في إيران يعرقلون الاتفاق
ال مسؤولون أميركيون لصحيفة "نيويورك تايمز" New York Times، السبت، إن المتشددين في إيران يعرقلون التوصل لاتفاق.وأضافت "نيويورك تايمز" أن الرئيس الإيراني بزشكيان يخوض معركة سياسية ضد الإعلام الحكومي بسبب الدعاية ضد التفاوض.
وأشارت إلى أن متشددين مثل رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، إبراهيم عزيزي، ونائب أمين مجلس الأمن القومي علي باقري كني يعرقلون الاتفاق.ولفتت "نيويورك تايمز" إلى أن باقري كني كان العضو الوحيد في مجلس الأمن القومي الذي رفض التوقيع على رسالة كانت موجهة لمجتبى خامنئي تؤيد التفاوض.
إشادة أميركية بوساطة باكستان: صداقة حقيقية تتطور مع إسلام آباد
أشاد وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو بباكستان، على جهودها في الوساطة لإنهاء حرب إيران، فيما اعتبر وزير الحرب الأميركي بيت هيجسيث، السبت، أن "صداقة حقيقية آخذة في التطور" بين واشنطن وإسلام آباد.
وقال هيجسيث، خلال مشاركته في حوار شانجريلا بسنغافورة، أن "صداقة حقيقية" تتطور بين واشنطن وإسلام آباد، "في ظل مساهمة باكستان في جهود التفاوض لإنهاء الحرب مع إيران".
ونوه هيجسيث بدور رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، وقائد الجيش المشير عاصم منير، في مفاوضات السلام، بحسب ما أوردت "بلومبرغ".
إنذارات في الشمال: اعتراض صاروخ قادم من لبنان، وسقوط الثاني في منطقة مفتوحة
صافرات الإنذار دوت 25 مرة في الشمال بسبب هجمات حزب الله
الجيش الإسرائيلي: نستعد لاحتمال إطلاق صواريخ من لبنان
صافرات الإنذار تدوي في صفد والمناطق المحيطة بها؛ والجيش الإسرائيلي يستعد لإطلاق نار إضافي في المنطقة الشمالية
هيجسيث: الأمور تسير في الاتجاه الذي نريده مع إيران
قال وزير الدفاع الأميركي بيت هيجسيث، السبت، إن "الأمور تسير في الاتجاه الذي نريده" مع إيران، واصفاً المحادثات بأنها "كانت مثمرة، وأعتقد أنهم يدركون إلى أين يجب أن تمضي الأمور"، وفق ما أوردت شبكة CBS.
وأضاف هيجسيث، خلال حديثه للصحافيين في سنغافورة، أن "الحصار البحري على إيران لا يزال قائماً إلى حد كبير".
لبنان: بيروت تُعرب عن خيبة أملها إزاء المحادثات الأمنية مع إسرائيل في البنتاغون
أعربت السلطات اللبنانية عن خيبة أملها عقب المحادثات الأمنية التي عُقدت يوم الجمعة في البنتاغون بوساطة أمريكية مع ممثلين إسرائيليين. ووفقًا لمسؤولين نقلت عنهم قناة العربي الجديد، فإن "الاجتماع في البنتاغون لم يُحرز أي تقدم، لا سيما فيما يتعلق بوقف شامل لإطلاق النار". كما صرّح مصدر عسكري في مقابلة مع قناة الحدث السعودية بأن الاجتماع "لم يُسفر عن النتائج الملموسة التي كان لبنان يأملها". وتتناقض هذه التصريحات مع تصريحات نائب وزير الخارجية الأمريكي، إلبريدج كولبي، الذي وصف المحادثات بأنها "محادثات بنّاءة بين عسكريين"، تهدف إلى التحضير للجزء السياسي من المفاوضات المقرر عقدها الأسبوع المقبل برعاية وزارة الخارجية الأمريكية.
مركز الأمن البحري العماني: رصد جسم يُشتبه بأنه لغم بحري في مضيق هرمز
قال مركز الأمن البحري العماني، السبت، أنه رصد جسماً طافياً "يُشتبه بأنه لغم بحري غرب منطقة المرور الساحلي بمضيق هرمز، ضمن البحر الإقليمي العماني". ودعا المركز في بيان، "جميع مرتادي البحر والصيادين والسفن إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر أثناء الإبحار، والابتعاد عن أي أجسام مشبوهة والإبلاغ عنها فوراً للجهات المختصة".