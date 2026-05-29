الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام: مقتل نائب قائد لواء مدينة غزة التابع لحماس
ذكر مسؤولون أميركيون أن الاتفاق لا يتضمن "اتفاقات جانبية أو بنوداً سرية" تتعلق بتخفيف العقوبات أو الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة.
ترامب: "سأتخذ الآن قراراً نهائياً بشأن الاتفاق مع إيران. وسيتم رفع الحصار المفروض عليه"
ترامب: يجب فتح مضيق هرمز بلا رسوم وبحركة شحن غير مقيدة في كلا الاتجاهين
مصادر أميركية: وزير الخارجية الأميركي هو من بادر بالاتصال الهاتفي بالرئيس اللبناني جوزيف عون
الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام: مقتل نائب قائد لواء مدينة غزة التابع لحماس
أعلن الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام(الشاباك) في بيان، اليوم الجمعة، عن مقتل نائب قائد لواء مدينة غزة التابع لحماس هجومٍ على قطاع غزة، تمّ القضاء على عماد حسن حسين أسلم، الذي شغل منصب نائب قائد لواء مدينة غزة وقائد كتيبة الزيتون في الجناح العسكري لحركة حماس. • الجيش الإسرائيلي: "اعترض سلاح الجو هدفًا جويًا في المنطقة التي تعمل فيها القوات في لبنان".
بدء المباحثات بين وزير الخارجية الأميركي ونظيره الباكستاني
وكالة: مذكرة التفاهم المحتملة بين إيران وأميركا شهدت تغييرات
أفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية للأنباء، الجمعة، نقلاً عن مصدر، بأن "مذكرة التفاهم المحتملة بين إيران وأميركا شهدت تغييرات في الأيام الماضية، ولم يتم الانتهاء من النص بعد".
وأثارت تقارير إعلامية حالة من الجدل والغموض بشأن توصل واشنطن وطهران إلى مسودة مذكرة تفاهم بشأن البرنامج النووي الإيراني وإعادة فتح مضيق هرمز، وسط توتر ميداني، فيما ذكر مسؤولون أميركيون أن الاتفاق لا يتضمن "اتفاقات جانبية أو بنوداً سرية" تتعلق بتخفيف العقوبات أو الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة.
الرئيس اللبناني في اتصال مع روبيو: وقف النار هو المدخل لأي خطوة أخرى
مستشار مجتبى خامنئي: سنهاجم إذا تجاوز الحصار الأميركي فترة زمنية محددة
قال محسن رضائي، المستشار العسكري للمرشد الإيراني مجتبى خامنئي، إنه "إذا استمر الحصار البحري الأميركي لما يتجاوز فترة زمنية محددة، فسنشنّ هجوماً".
وأضاف، في تصريحات صحافية، أوردتها شبكة "إيران إنترناشيونال"، أن "الحرس الثوري يعمل على أساس الحرب غير المتكافئة، ويستخدم الطائرات المسيّرة منخفضة التكلفة والقوارب السريعة كأدوات رئيسية للردع".
عون يؤكد لروبيو "ضرورة بذل كل الجهود لوقف إطلاق النار" في لبنان
بحث الرئيس اللبناني جوزاف عون، خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو "الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة والتطورات الراهنة"
وقالت الرئاسة اللبنانية، الجمعة، إن عون "أكد خلال الاتصال ضرورة بذل كل الجهود الممكنة من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار، باعتباره المدخل الأساسي للانتقال إلى أي خطوة أخرى، والممر الضروري لتهيئة الظروف المناسبة لمعالجة مختلف الملفات والقضايا المطروحة"
ونقلت الرئاسة اللبنانية عن روبيو تأكيده "التزام الإدارة الأميركية والاستمرار في مساعيها لتثبيت مخرجات لقاءات واشنطن السابقة"، وأيضاً "دعمها استقرار لبنان واستقلاله وسيادته على كامل أراضيه، وحقه الطبيعي والكامل في تقرير مصيره".
وزير خارجية باكستان يلتقي روبيو في واشنطن
عراقجي: أجريت اتصالا بوزير خارجية عمان بشأن إدارة مضيق هرمز
"مجلس السلام" يواجه عقبات كبيرة في غزة تشمل السلاح والانسحاب الإسرائيلي والمال
واجه "مجلس السلام" الذي أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن تأسيسه في يناير الماضي لتطبيق خطته في قطاع غزة، التي تحولت إلى قرار دولي، معضلات وعقبات كبيرة، جعلته غير قادر، حتى اليوم، على تحريك أي من الملفات التي حددتها الخطة في 20 نقطة. وكشفت مصادر دبلوماسية وأخرى قريبة من اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة التي شكلتها الإدارة الأميركية في يناير الماضي لتكون أداة تنفيذية لتطبيق الخطة، أن الممثل السامي لـ"مجلس السلام" المبعوث نيكولاي ملادينوف يواجه، منذ توليه المنصب، 3 معضلات كبيرة تجعل من مهمته شبه مستحيلة، وهي نزع سلاح حماس، وانسحاب إسرائيل، وتوفير عشرات مليارات الدولارات اللازمة لإعادة الإعمار.
وزير الخارجية الباكستاني وصل إلى واشنطن اليوم لإجراء محادثات مع نظيره الأميركي لبحث أحدث تطورات المفاوضات الرامية لإنهاء الحرب مع إيران
الجيش الأميركي: أجبرنا 115 سفينة على تحويل مسارها منذ بدء حصار إيران
نتنياهو: القوات الإسرائيلية تعبر نهر الليطاني في لبنان
أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الجمعة، أن القوات الإسرائيلية عبرت نهر الليطاني، في جنوب لبنان، بحسب ما أوردت وكالة "رويترز".
إيران تستضيف مؤتمراً لإعادة الإعمار وسط مؤشرات على اتفاق مع أميركا
تستضيف إيران مؤتمراً للاستثمار وإعادة الإعمار في وقت تبدو فيه أقرب إلى التوصل لاتفاق مع الولايات المتحدة قد يمهد الطريق لهدنة دائمة مع واشنطن، وفقاً لما أوردته "بلومبرغ". ويحمل الحدث اسم "مشروع إيران"، وتنظمه مؤسسة "بنياد مستضعفان" وهي مؤسسة خيرية ثرية ونافذة تخضع لعقوبات أميركية، ويُوصف بأنه "معرض دولي"، ومن المقرر أن يُقام بين 31 مايو و1 يونيو، بحسب منشور نشرته هيئة الإذاعة والتلفزيون الرسمية في إيران.
ولا يزال من غير الواضح من سيشارك في مؤتمر إعادة الإعمار في طهران، أو ما إذا كانت شركات أجنبية قد دُعيت إليه.
تقرير: مسيّرات تحلق على ارتفاع منخفض بسماء بيروت
المدير التنفيذي لشركة شيفرون: لا نفكر في دفع رسوم عبور بمضيق هرمز
قاليباف عن المفاوضات: لن نتخذ أي تحرك قبل أن يبادر الطرف الآخر
قال رئيس البرلمان الإيراني، الجمعة، إن طهران "لا تثق بالضمانات أو الأقوال، وإنما الأفعال وحدها هي المقياس"، مضيفاً أنه "لن يتم اتخاذ أي تحرك قبل أن يبادر الطرف الآخر"، في إشارة إلى المفاوضات مع الولايات المتحدة.واعتبر قاليباف، في منشور على منصة "إكس"، أن "الفائز من أي اتفاق هو من يستعد للحرب بشكل أفضل من اليوم التالي".