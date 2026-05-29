وكالة: مذكرة التفاهم المحتملة بين إيران وأميركا شهدت تغييرات

أفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية للأنباء، الجمعة، نقلاً عن مصدر، بأن "مذكرة التفاهم المحتملة بين إيران وأميركا شهدت تغييرات في الأيام الماضية، ولم يتم الانتهاء من النص بعد".

وأثارت تقارير إعلامية حالة من الجدل والغموض بشأن توصل واشنطن وطهران إلى مسودة مذكرة تفاهم بشأن البرنامج النووي الإيراني وإعادة فتح مضيق هرمز، وسط توتر ميداني، فيما ذكر مسؤولون أميركيون أن الاتفاق لا يتضمن "اتفاقات جانبية أو بنوداً سرية" تتعلق بتخفيف العقوبات أو الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة.