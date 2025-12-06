التغطية متواصلة| الجيش الإسرائيلي يقضي على ثلاثة مسلحين اجتازوا الخط الأصفر

أكد وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن، اليوم السبت، على أن "مفاوضات السلام في غزة تمر بمرحلة حرجة"، وشدد على أن"الوسطاء في مصر وتركيا والولايات المتحدة، يعملون معاً للدفع نحو المرحلة التالية من اتفاق وقف إطلاق"، وتابع "تحقيق الاستقرار في القطاع لن يتم إلا حال الانسحاب الإسرائيلي الكامل".

وفي السياق قالت مصادر طبية في قطاع غزة، اليوم السبت، إن "الجيش الإسرائيلي قصف بيت لاهيا، فيما جدد نسف منازل وقصف أحياءً بمناطق متفرقة من القطاع، بالتزامن مع اقتحامات في مدن الضفة الغربية".

