التغطية متواصلة| الجيش الإسرائيلي يقضي على ثلاثة مسلحين اجتازوا الخط الأصفر
أكد وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن، اليوم السبت، على أن "مفاوضات السلام في غزة تمر بمرحلة حرجة"، وشدد على أن"الوسطاء في مصر وتركيا والولايات المتحدة، يعملون معاً للدفع نحو المرحلة التالية من اتفاق وقف إطلاق"، وتابع "تحقيق الاستقرار في القطاع لن يتم إلا حال الانسحاب الإسرائيلي الكامل".
وفي السياق قالت مصادر طبية في قطاع غزة، اليوم السبت، إن "الجيش الإسرائيلي قصف بيت لاهيا، فيما جدد نسف منازل وقصف أحياءً بمناطق متفرقة من القطاع، بالتزامن مع اقتحامات في مدن الضفة الغربية".
مصر تدعو إلى نشر سريع لقوة دولية في غزة
دعا وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، اليوم السبت، إلى النشر الفوري لقوة الاستقرار الدولية المنصوص عليها في خطة السلام التي تدعمها الولايات المتحدة والأمم المتحدة. وفي حديثه في الدوحة، صرّح بأن هذا الوجود ضروري لأن "إسرائيل تنتهك وقف إطلاق النار يوميًا".
كما أوضح عبد العاطي أن إعادة فتح معبر رفح الحدودي لن تُستخدم بأي حال من الأحوال لتهجير سكان غزة. وأوضح أن هذا المعبر مخصص "فقط لإيصال المساعدات الإنسانية والطبية" إلى قطاع غزة. وشدد وزير الخارجية المصري على ضرورة التنفيذ السريع للالتزامات المتفق عليها من أجل استقرار الوضع على الأرض.
مصادر طبية فلسطينية: مقتل 5 فلسطينيين بنيران الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة منذ صباح اليوم
كشفت تسجيلات مصورة حصرية تجمع الرئيس السوري السابق بشار الأسد بمستشارته السابقة لونا الشبل، تتضمن أحاديث خاصة تكشف مواقف حادة وسخرية من جهات ووقائع داخل الساحة السورية.وظهر الأسد في أحد المقاطع وهو يوجه شتائم حادة متعلقة بالغوطة قائلا "يلعن أبو الغوطة"، بينما تكشف لقطات أخرى حواراً بينه وبين لونا الشبل تتحدث خلاله عن "تباهي حزب الله بقدراته" قبل أن تضيف: "والآن لم نسمع له صوتاً".