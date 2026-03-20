التغطية متواصلة| إصابة ثمانية أشخاص في رحوفوت جراء قصف صاروخي من إيران
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، اليوم الجمعة، إن "طهران لم تتلق أي رسائل من واشنطن بشأن مفاوضات أو وقف إطلاق النار".وأضاف"كما تعلمون، كنا نخوض عملية تفاوضية دبلوماسية، وهذه هي المرة الثانية التي نشارك فيها في مفاوضات مع الولايات المتحدة، وفي الوقت نفسه شنت هجمات على إيران. ماذا يعني هذا؟ يعني أن الولايات المتحدة لا تولي أي أهمية لا للدبلوماسية، ولا للمفاوضات، ولا للحوار"
ومن جهته أن الجيش الإسرائيلي أن قواته ضربت أكثر من 2000 موقع في لبنان منذ بدء شن الهجمات على لبنان في 2 مارس/آذار الجاري. مشيرا إلى أنه "دمر نحو "120 مقر قيادة لحزب الله وأكثر من 100 مستودع أسلحة وأكثر من 130 منصة إطلاق صواريخ".
لمتابعة التغطية السابقة انقر هنا
السفارة الروسية: فرنسا لم تخطرنا باحتجاز ناقلة نفط في البحر المتوسط
قالت السفارة الروسية في باريس الجمعة، إن فرنسا لم تخطرها باحتجاز ناقلة نفط في البحر المتوسط قادمة من روسيا، وهو ما أعلنه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. وكان ماكرون قد صرح في وقت سابق الجمعة، بأن عناصر من البحرية الفرنسية صعدت على متن سفينة تابعة لأسطول الظل الروسي في البحر المتوسط.
مصدر عسكري إسرائيلي: كل ضرر يلحق بالنظام الإيراني ينعكس فوراً على قدراته في لبنان ومصالح أخرى
3 مسؤولين أميركيين لرويترز: واشنطن ستنشر آلاف الجنود الإضافيين في الشرق الأوسط
سريلانكا: رفضنا السماح لطائرتين حربيتين أميركيتين بالهبوط في مطار مدني
قال الرئيس السريلانكي أنورا كومارا ديساناياكي الجمعة، إن البلاد رفضت السماح لطائرتين حربيتين أميركيتين بالهبوط في مطار مدني في وقت سابق من الشهر. وأضاف لنواب البرلمان أن الولايات المتحدة طلبت الإذن بهبوط الطائرتين في مطار ماتالا راجاباكسا الدولي في جنوب البلاد في الفترة من الرابع إلى الثامن من مارس/آذار الجاري . وتابع "أرادوا إحضار طائرتين حربيتين مزودتين بثمانية صواريخ مضادة للسفن من قاعدة في جيبوتي".
سقوط شظايا صاروخ إيراني بالقرب من بلدة سلوان المحاذية للمسجد الأقصى في القدس
غارات على القاعدة الجوية في بندر عباس جنوبي إيران
أ ف ب: دوي انفجارات قوية في القدس بعد تحذيرات من صواريخ إيرانية
الجيش الإسرائيلي: أنظمة الدفاع الجوي على اعتراض صواريخ أُطلقت من إيران
تفعيل أصافرات الإنذار في القدس والبحر الميت والضفة الغربية بسبب إطلاق صواريخ من إيران
⭕ رصد عمليات إطلاق صواريخ من إيران - من المتوقع صدور تحذيرات في القدس
تقرير: رصد إطلاق صواريخ من إيران باتجاه إسرائيل
مجلس الأمن القومي الإيراني: لا مفاوضات جارية الآن مع الأميركيين
الجيش الإسرائيلي يعلن تصفية مهدي رستمي شَماستان المسؤول المركزي بوزارة الاستخبارات الإيرانية في طهران
الجيش الإسرائيلي: "مقتل قائد استخباراتي إيراني بارز؛ وواشنطن ترسل سفن إنزال برمائية وآلاف الجنود إلى الشرق الأوسط"
بعثة الناتو في العراق تبدأ إخلاء معسكراتها وإجلاء بعثتها لخارج البلاد
قالت وكالة الأنباء العراقية إن بعثة حلف شمال الأطلسي (الناتو)، بدأت إخلاء معسكراتها وإجلاء بعثتها والانسحاب إلى خارج العراق.
ترامب يهاجم حلف الناتو بسبب نقص الدعم في حرب إيران
وجه الرئيس الأميركي دونالد ترمب انتقادات حادة لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، وقال في منشور على "تروث سوشيال"، إن الحلف بدون الولايات المتحدة "نمر من ورق". وأضاف: "لم يريدوا أن يحاربوا لمنع إيران من الحصول على سلاح نووي. والآن، بعد أن فزنا بالمعركة عسكرياً، بدون أي خطر عليهم، يشكون من أسعار النفط المرتفعة التي سيجبرون على دفعها، ولكنهم لا يريدون المساعدة في فتح مضيق هرمز، وهي مناورة عسكرية بسيطة، وهي السبب الوحيد وراء أسعار النفط المرتفعة".
وتابع: "مهمة بسيطة جداً ليقوموا بها، وبمخاطرة ضئيلة للغاية. إنهم جبناء، وسوف نتذكر ذلك".
إعلام إيراني: غارات على عدة مدن منذ صباح اليوم أبرزها طهران وشيراز وبوشهر
الخارجية السورية: استهداف بنى تحتية عسكرية جنوبي سوريا يشكل امتدادا لسياسة إسرائيل التصعيدية
قوة مارينز أميركية متمركزة في اليابان قد تقود جهود السيطرة البرية على جزيرة خرج
مع اقتراب حرب إيران من أسبوعها الرابع، يثير إرسال وزارة الحرب (البنتاجون) نحو 2500 من مشاة البحرية الأميركية إلى الشرق الأوسط تساؤلات متزايدة بشأن ما إذا كان هذا الانتشار يمهّد لمرحلة جديدة في الصراع، قد تتجاوز الضربات الجوية إلى أشكال أخرى من التدخل.
ففي الوقت الذي يسعى فيه الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى حشد دعم الحلفاء لإعادة فتح مضيق هرمز، يمثل هذا التحرك العسكري تصعيداً لافتاً، حيث يمنح واشنطن خيارات أوسع على الأرض، في ظل حرب آخذة في الاتساع وتداعيات متزايدة على أمن المنطقة وإمدادات الطاقة العالمية.