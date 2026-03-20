التغطية متواصلة| إصابة ثمانية أشخاص في رحوفوت جراء قصف صاروخي من إيران

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، اليوم الجمعة، إن "طهران لم تتلق أي رسائل من واشنطن بشأن مفاوضات أو وقف إطلاق النار".وأضاف"كما تعلمون، كنا نخوض عملية تفاوضية دبلوماسية، وهذه هي المرة الثانية التي نشارك فيها في مفاوضات مع الولايات المتحدة، وفي الوقت نفسه شنت هجمات على إيران. ماذا يعني هذا؟ يعني أن الولايات المتحدة لا تولي أي أهمية لا للدبلوماسية، ولا للمفاوضات، ولا للحوار"

ومن جهته أن الجيش الإسرائيلي أن قواته ضربت أكثر من 2000 موقع في لبنان منذ بدء شن الهجمات على لبنان في 2 مارس/آذار الجاري. مشيرا إلى أنه "دمر نحو "120 مقر قيادة لحزب الله وأكثر من 100 مستودع أسلحة وأكثر من 130 منصة إطلاق صواريخ".

