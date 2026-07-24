التغطية متواصلة| الولايات المتحدة تواصل لليوم الثالثة عشرة على التوالي الضربات الجوية ضد إيران
قال روبيو في تصريحات لهيئة الإذاعة اليابانية (NHK) نشرتها، اليوم الجمعة، "يبدو أن الإيرانيين لا يدركون بعد أنهم إذا لم يتوصلوا إلى اتفاق معنا فسينهار اقتصادهم بشكل كارثي".
في الوقت الذي تواصل الولايات المتحدة لليوم الثالث عشر ضرباتها الحوية على إيران، حذَّر وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إيران من أن "اقتصادها سينهار إذا لم تتوصل لاتفاق مع الولايات المتحدة لوقف التصعيد العسكري الحالي بالمنطقة".
وقال روبيو في تصريحات لهيئة الإذاعة اليابانية (NHK) نشرتها، اليوم الجمعة، "يبدو أن الإيرانيين لا يدركون بعد أنهم إذا لم يتوصلوا إلى اتفاق معنا فسينهار اقتصادهم بشكل كارثي".وأوضح: "إنهم يتواصلون معنا باستمرار ويقولون إنهم يريدون إبرام صفقة، لكن في كل مرة يبرمون فيها اتفاقاً، فإنهم إما يغيرون موقفهم أو ينتهكون الاتفاق، ولذلك سيدفعون ثمن ذلك. وسيزداد هذا الثمن كل ليلة".
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الجيش الكويتي: دفاعاتنا تتصدى الآن لهجمات بمسيرات إيرانية
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الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل إسرائيلي ثان في اشتباك الضفة الغربية
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البحرين: قوات الدفاع الجوي تصدت لاعتداءات جوية إيرانية جديدة
أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين، الجمعة، التصدي لعدد من الاعتداءات الجوية الإيرانية الجديدة.وقالت القيادة العامة، في بيان، إن إيران "تواصل نهجها العدائي الممنهج عبر اعتداءاتها الآثمة التي تستهدف المدنيين" في المملكة.وأكدت القيادة العامة أن تعمُّد إيران استخدام الصواريخ والطائرات المسيّرة في استهداف المدنيين والممتلكات الخاصة، يُعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني.
الجيش الأردني يعلن إسقاط 7 صواريخ و6 طائرات مسيّرة إيرانية
أعلنت القيادة العامة للجيش الأردني، الجمعة، إسقاط سبعة صواريخ وست طائرات مسيّرة إيرانية جديدة، وذلك مع تواصل الهجمات الإيرانية بعد انهيار وقف إطلاق النار بين طهران وواشنطن.
وقالت القيادة العامة للجيش في بيان، نقلته وكالة الأنباء الأردنية، إن عملية إسقاط الصواريخ والطائرات المسيّرة لم تسفر عن أي إصابات أو خسائر مادية، مشيرة إلى أن "فرق سلاح الهندسة الملكي تحركت إلى مواقع سقوط الشظايا وتعاملت معها وفق الإجراءات الفنية والأمنية المعمول بها".
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وزيرا خارجية قطر وبريطانيا يبحثان المستجدات الإقليمية وجهود خفض التصعيد في المنطقة
بحث وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، الجمعة، مع نظيره البريطاني إد ميليباند الجهود الدبلوماسية المبذولة والتنسيق المشترك لخفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.
وذكرت وزارة الخارجية القطرية، في بيان، أن الشيخ محمد بن عبد الرحمن أكد، خلال المقابلة، ضرورة التزام كافة الأطراف بالحوار والدبلوماسية، وتنفيذ ما تم التوافق عليه في إطار مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، بما في ذلك ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز، للحفاظ على أمن المنطقة، وصون المكتسبات التي تحققت، وتعزيز الاستقرار الإقليمي.
ديفيد زيني: "لم نتمكن من منع هذا الهجوم".
زار رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك)، ديفيد زيني، موقع الهجوم الدامي في قرية تل بالضفة الغربية، حيث قيّم الوضع. ووصف الهجوم بأنه "خطير ومؤلم"، معربًا عن أسفه لارتفاع عدد القتلى. وأوضح أن أجهزة الأمن الإسرائيلية تحبط عشرات الهجمات شهريًا، لكنه أقرّ بأنها لم تتمكن هذه المرة من منع الهجوم في الوقت المناسب. واختتم ديفيد زيني حديثه بحثّ الجمهور على عدم أخذ القانون بأيديهم، وعلى الثقة بالجيش الإسرائيلي وجهاز الشاباك، اللذين تتمثل مهمتهما في ضمان أمن البلاد.
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الرئيس اللبناني: استمرار عمل "اليونيفيل" هو الوضع الأمثل في المرحلة المقبلة
أفادت الرئاسة اللبنانية، الجمعة، بأن الرئيس جوزاف عون أكد لوفد من السفراء والقائمين بالأعمال أن استمرار عمل قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) هو الوضع الأفضل في المرحلة المقبلة.وأشار عون، وفقاً لبيان الرئاسة اللبنانية، إلى أنه في حالة تعذر استمرار (اليونيفيل) فسيتعين إنشاء قوة بديلة.