التغطية متواصلة| الولايات المتحدة تواصل لليوم الثالثة عشرة على التوالي الضربات الجوية ضد إيران

في الوقت الذي تواصل الولايات المتحدة لليوم الثالث عشر ضرباتها الحوية على إيران، حذَّر وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إيران من أن "اقتصادها سينهار إذا لم تتوصل لاتفاق مع الولايات المتحدة لوقف التصعيد العسكري الحالي بالمنطقة".

وقال روبيو في تصريحات لهيئة الإذاعة اليابانية (NHK) نشرتها، اليوم الجمعة، "يبدو أن الإيرانيين لا يدركون بعد أنهم إذا لم يتوصلوا إلى اتفاق معنا فسينهار اقتصادهم بشكل كارثي".وأوضح: "إنهم يتواصلون معنا باستمرار ويقولون إنهم يريدون إبرام صفقة، لكن في كل مرة يبرمون فيها اتفاقاً، فإنهم إما يغيرون موقفهم أو ينتهكون الاتفاق، ولذلك سيدفعون ثمن ذلك. وسيزداد هذا الثمن كل ليلة".

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