التغطية متواصلة| الجيش الإسرائيلي يقصف بنية تحتية لحزب الله في جنوب لبنان، وواشنطن تواصل الضغط على طهران
تستمر المناقشات بين إيران وعُمان، وكذلك بين إيران وباكستان وتركيا وقطر، بوتيرة غير متوقعة، وسّعت الإدارة الأميركية بهدوء دائرة اتصالاتها لتشمل أطرافاً أوروبية قد تبدو غير متوقعة
تتجه إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى التواصل مع طيف أوسع من الدول التي قد تتمكن من الضغط على طهران أو دفعها إلى تخفيف مواقفها..ففيما تستمر المناقشات بين إيران وعُمان، وكذلك بين إيران وباكستان وتركيا وقطر، بوتيرة غير متوقعة، وسّعت الإدارة الأميركية بهدوء دائرة اتصالاتها لتشمل أطرافاً أوروبية قد تبدو غير متوقعة، وفق ما أفادت وكالة "أسوشييتد برس".
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موجة نزوح جديدة في جنوب لبنان جراء الغارات الإسرائيلية
وأدت الغارات الإسرائيلية على عدد من البلدات في جنوب لبنان إلى عودة مشاهد النزوح الجماعي على طريق الجنوب الساحلي، فيما غادر الأهالي منازلهم بحثاً عن أماكن أكثر أماناً.