التغطية متواصة | الولايات المتحدة تعد باتخاذ إجراءات اقتصادية "غير مسبوقة" ضد إيران
شدد محمد إسحق دار على أهمية الحوار والدبلوماسية لتحقيق سلام دائم، وفق ما أفاد بيان لوزارة الخارجية الباكستانية. وأكد على أن تنفيذ مذكرة التفاهم هو "السبيل الوحيد للمضي قدما".
حث وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحق دار، اليوم الجمعة، الولايات المتحدة خلال لقاء مع السفيرة الأميركية ناتالي بيكر في إسلام آباد على ضرورة تنفيذ مذكرة التفاهم مع إيران. وشدد على أهمية الحوار والدبلوماسية لتحقيق سلام دائم، وفق ما أفاد بيان لوزارة الخارجية الباكستانية. وأكد على أن تنفيذ مذكرة التفاهم هو "السبيل الوحيد للمضي قدما".
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الجيش الإسرائيلي: قضينا أمس الخميس على قائد سرية في لواء خان يونس بغزة
الجيش الإسرائيلي: قضينا أمس الخميس على قائد سرية في لواء خان يونس بغزة
أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان، اليوم الجمعة، على"القضاء على قائد سرية في لواء خان يونس التابع للجناح العسكري لحركة حماس. كان قد روّج لمؤامرات عدائية ضد القوات في منطقة خان يونس".
وزيرا خارجية مصر وباكستان يبحثان هاتفياً جهود خفض التصعيد بالمنطقة
أفادت وزارة الخارجية المصرية، الجمعة، بأن الوزير بدر عبد العاطي بحث خلال اتصال هاتفي مع نظيره الباكستاني محمد إسحاق دار تطورات الأوضاع في المنطقة، والجهود الرامية لخفض التصعيد واستعادة التهدئة.وأضافت الوزارة في بيان، أن الوزيرين تبادلا الرؤى بشأن عدد من الملفات الإقليمية، فضلاً عن الترتيبات الأمنية الإقليمية.كما تبادل عبد العاطي وإسحاق دار الرؤى بشأن سبل تعزيز التعاون في المجالات الأمنية والدفاعية، بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز أواصر التعاون، وفق البيان المصري.
وأكد الوزيران الحرص المشترك على مواصلة التشاور والتنسيق الوثيق بين البلدين خلال المرحلة المقبلة، خاصة في إطار آلية الأطراف الإقليمية الأربعة، بما يسهم في دعم الجهود الرامية إلى تعزيز الاستقرار والأمن الإقليميين.
إدارة ترمب تسمح لشركات أميركية بشن هجمات إلكترونية ضد "مجرمي الإنترنت"
مسيّرة تضرب سفينة في مضيق هرمز والطاقم ينجو من الهجوم
تعرّضت سفينة لهجوم بطائرة مسيّرة، الخميس، أثناء إبحارها عبر مضيق هرمز، في حادث انتهى بأضرار طفيفة من دون إصابة أفراد الطاقم أو تسجيل أضرار بيئية، وفقاً لمركز عمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة (UKMTO)، الذي يراقب أمن الملاحة البحرية. ولم يكشف المركز هوية السفينة المستهدفة، كما لم يحدد الجهة التي أطلقت الطائرة المسيّرة، في وقت لا تزال فيه أعداد السفن التي تتمكن من عبور المضيق محدودة مقارنة بمستوياتها قبل الحرب الأميركية-الإيرانية.
مستشار فانس يغادر البيت الأبيض