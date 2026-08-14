التغطية متواصة | الولايات المتحدة تعد باتخاذ إجراءات اقتصادية "غير مسبوقة" ضد إيران

وزيرا خارجية مصر وباكستان يبحثان هاتفياً جهود خفض التصعيد بالمنطقة

أفادت وزارة الخارجية المصرية، الجمعة، بأن الوزير بدر عبد العاطي بحث خلال اتصال هاتفي مع نظيره الباكستاني محمد إسحاق دار تطورات الأوضاع في المنطقة، والجهود الرامية لخفض التصعيد واستعادة التهدئة.وأضافت الوزارة في بيان، أن الوزيرين تبادلا الرؤى بشأن عدد من الملفات الإقليمية، فضلاً عن الترتيبات الأمنية الإقليمية.كما تبادل عبد العاطي وإسحاق دار الرؤى بشأن سبل تعزيز التعاون في المجالات الأمنية والدفاعية، بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز أواصر التعاون، وفق البيان المصري.

وأكد الوزيران الحرص المشترك على مواصلة التشاور والتنسيق الوثيق بين البلدين خلال المرحلة المقبلة، خاصة في إطار آلية الأطراف الإقليمية الأربعة، بما يسهم في دعم الجهود الرامية إلى تعزيز الاستقرار والأمن الإقليميين.