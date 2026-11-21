القيادة المركزية: نمنع الحرس الثوري من تصدير النفط لليوم الـ130 على التوالي

قالت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم)، إن اليوم السبت، هو اليوم الـ130 على التوالي من الحصار الأميركي المفروض على إيران. وأضافت في منشور على منصة "إكس"، إن أفراد القوات الأميركية "ينفذون هذا الحصار بتركيز وعزيمة واحترافية استثنائية، تمنع الحرس الثوري الإيراني من تصدير نفط خام بمليارات الدولارات".