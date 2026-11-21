التغطية متواصلة| تقرير: من المرجح أن تحاول إيران اختراق الحصار البحري الأمريكي
مسعود بزشكيان:"إيران تخوض حرباً اقتصادية صامتة، أصعب بكثير من الحرب التي تُستخدم فيها الصواريخ وتتعرض خلالها المنشآت للتدمير".
قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، اليوم السبت، إن "تداعيات الضغوط الاقتصادية التي نواجهها أشد وطأة من الحرب العسكرية، في ظل العقوبات والضغوط الأميركية المتواصلة على طهران". وتابع "إيران تخوض حرباً اقتصادية صامتة، أصعب بكثير من الحرب التي تُستخدم فيها الصواريخ وتتعرض خلالها المنشآت للتدمير".
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بيزشكيان: الحرب الاقتصادية أشد صعوبة على إيران من الصواريخ
قال الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان إن الحرب الاقتصادية أشد صعوبة على إيران من حرب الصواريخ.وأشار في كلمة بمؤتمر بطهران إلى أن الضربات الأخيرة، والعقوبات الاقتصادية فاقمت نقص إمدادات الطاقة. وقال إن الحرب التي تتعرض لها إيران "غير متكافئة وغير عادلة".
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القيادة المركزية: نمنع الحرس الثوري من تصدير النفط لليوم الـ130 على التوالي
قالت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم)، إن اليوم السبت، هو اليوم الـ130 على التوالي من الحصار الأميركي المفروض على إيران. وأضافت في منشور على منصة "إكس"، إن أفراد القوات الأميركية "ينفذون هذا الحصار بتركيز وعزيمة واحترافية استثنائية، تمنع الحرس الثوري الإيراني من تصدير نفط خام بمليارات الدولارات".
السعودية تعلن زوال الخطر عن منطقة جازان
أعلن الدفاع المدني السعودي زوال الخطر عن منطقة جازان، وذلك بعد إطلاق إنذار في وقت سابق من المنصة الوطنية للإنذار المبكر.